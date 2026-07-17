Incendio al nido di Bonacina, si attende il dissequestro del cantiere per riavviare i lavori

Parolari: “Non appena rientreremo nella disponibilità dell’area avvieremo le opere di protezione del bene”

Variazione di bilancio di circa 70 mila euro per la messa in sicurezza

LECCO – A quasi un mese dall’incendio che lo scorso 18 giugno ha interessato il cantiere del nuovo asilo nido di Bonacina, l’area è ancora sotto sequestro disposto dall’autorità giudiziaria. Il dissequestro, però, potrebbe arrivare a breve: secondo quanto riferito dall’Amministrazione comunale, si confida che la Procura possa autorizzare la restituzione del cantiere nel giro di pochi giorni.

Nel frattempo Palazzo Bovara si è portato avanti con il lavoro necessario per consentire una rapida ripresa delle attività non appena sarà possibile rientrare nell’area. “L’Amministrazione non è rimasta con le mani in mano – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Parolari – Stiamo lavorando affinché, una volta ottenuto il dissequestro, si possa iniziare subito con le operazioni necessarie alla protezione del bene”.

Per questo motivo il Comune ha previsto una variazione di bilancio che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale che dovrebbe riunirsi il prossimo 27 luglio. Il provvedimento istituisce un capitolo di spesa di circa 70 mila euro, destinato a finanziare lo studio dello stato di fatto del cantiere dopo l’incendio e la realizzazione delle opere provvisionali necessarie alla sua messa in sicurezza e protezione.

Parallelamente, l’Amministrazione comunale si prepara ad affrontare anche il nodo dei finanziamenti. Considerati i ritardi inevitabilmente causati dall’incendio e dal conseguente sequestro dell’area, il Comune presenterà un’istanza per ottenere una deroga ai termini previsti dal PNRR, con l’obiettivo di salvaguardare il finanziamento dell’opera. “L’auspicio – ha concluso Parolari – è che il dissequestro possa arrivare in tempi brevi, consentendo di avviare immediatamente gli interventi preliminari e definire il percorso per la ripresa del cantiere.