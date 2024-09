Incidente in via Col Di Lana e traffico in tilt: “Disagi prevedibili”

Lo sfogo di SiAmoLecco sulla viabilità

“Ci chiediamo per quanto ancora i lecchesi dovranno sopportare questi disagi”

LECCO – “Dateci anche oggi la nostra coda quotidiana”! Con queste parole potremmo descrivere la normale giornata di un cittadino lecchese: è bastato un incidente in Via Col di Lana per bloccare tutta la città, già di suo costretta in una viabilità difficile, per cantieri vari e scelte poco oculate da parte dell’Amministrazione Comunale”.

Lo sfogo, a nome di tanti cittadini – in gran parte residenti in zona Broletto – è di Loredana Colella, portavoce di SiAmoLecco. Già la giornata di ieri lungo le strade intorno al Liceo Grassi non erano mancate code e disagi, dovuti alla pioggia e al rientro delle scuole. Questa mattina poco dopo le 12 un incidente in via Col Di Lana ha messo ancora a dura prova la viabilità.

“Ci chiediamo per quanto ancora i lecchesi dovranno sopportare questi disagi. Disagi molto spesso prevedibili e, come nel caso di oggi, già ampiamente segnalati dal Comitato del Broletto al Sindaco, durante alcuni vani incontri tra cittadini e Amministratori, avvenuti senza che Palazzo Bovara ascoltasse seriamente le proposte dei residenti”.

“In definitiva, il caos quotidiano è solo la manifestazione concreta della totale disorganizzazione, arroganza e perdita di controllo di una Giunta che non vive nel mondo materiale, mondo in cui, invece, vivono o meglio sopravvivono, i cittadini”.