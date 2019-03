Pomeriggio da incubo per la viabilità cittadina

Il maxi ingorgo nelle foto dei nostri lettori

LECCO – L’incidente avvenuto nell’ora di punta lungo la SS36 nel tunnel del Monte Barro, in direzione Milano, ha mandato letteralmente il traffico cittadino in tilt.

Code nel centro città e in tutte le principali arterie di Lecco. Molti i lecchesi e non solo rimasti bloccati nel traffico con tempi di percorrenza di diverse decine di minuti per fare pochissimi chilometri.

Tanti i lettori che hanno contattato la nostra redazione per avere informazioni e molti, sconsolati in coda, ci hanno inviato le foto del maxi ingorgo.

GALLERIA FOTOGRAFIA