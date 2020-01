Incidenti stradali. Chiesto più impegno al Comune: “Miglioriamo la sicurezza”

Manutenzione sulle strade, più controlli e attività di sensibilizzazione

Approvata la proposta del consigliere Minuzzo (Forza Italia)

LECCO – “Nel territorio Comunale di Lecco nell’ultimo anno è considerevolmente aumentata l’incidentalità nei pressi di incroci e attraversamenti pedonali, per questo nell’ultima seduta del Consiglio comunale ho presentato un ordine del giorno per cercare di migliorare le attività svolte fino ad oggi in tema di sicurezza stradale che è stato approvato all’unanimità dall’intero Consiglio”.

E’ il consigliere comunale Emilio Minuzzo di Forza Italia ad accedere l’attenzione del municipio con un ordine del giorno votato ad unanimità in aula. “Il documento nasce dopo il drammatico accadimento dello scorso anno, l’incidente mortale sul lungolago di Lecco, che aveva aperto la discussione anche in Comune. Credo che ci sia la necessità di interventi migliorativi della sicurezza in alcune zone della città, con proproste concrete”.

Il testo approvato dal consiglio comunale impegna la giunta (si legge nel documento):

a proseguire con celerità il lavoro intrapreso per l’elaborazione del PGTU e continuare il monitoraggio del territorio per contrastare le situazioni di maggior criticità;

orientare e aumentare gli interventi di manutenzione stradale in funzione del miglioramento della sicurezza degli utenti e dei cittadini tutti sulla base delle indicazioni elaborate nel PGTU, anche intervenendo presso gli attraversamenti pedonali maggiormente congestionati implementando la segnaletica stradale ed in particolare l’illuminazione e dove necessario migliorare le condizioni infrastrutturali;

monitorare con particolare attenzione le proposte d’intervento derivate dall’analisi del PGTU sulle situazioni più critiche (a titolo esemplificativo: attraversamenti pedonali posti in prossimità delle rotonde che evidenziano una particolare pericolosità per la mancanza di visibilità sufficiente da parte dei pedoni e degli automobilisti, per il ridotto spazio di frenata, attraversamento sul lungolago nei pressi della Canottieri Lecco per il grave rischio che comporta il suo posizionamento sul tratto con carreggiata a due corsie…);

implementare le attività legate alla promozione della cultura della sicurezza stradale sia rivolte ai cittadini sia presso le scuole del territorio al fine di educare i giovani evidenziando i rischi connessi a delle condotte in violazione del codice anche con specifiche campagne informative;

aumentare i controlli sulle strade ad alta percorrenza anche con l’ausilio di rilevatori elettronici di velocità (a scopo educativo e non punitivo) al fine di sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità e del divieto di utilizzare il cellulare durante la guida;

ad intensificare i rapporti tra gli uffici legati all’urbanistica e viabilità, poiché negli anni è risultato evidente (a livello nazionale) che gli interventi su edifici esistenti o nuove costruzioni possono portare a modifiche, anche considerevoli, della viabilità in alcuni rioni.

“Con l’approvazione di questo ordine del giorno si muove finalmente qualcosa: verrà predisposto uno studio per una nuova dislocazione degli attraversamenti pedonali posti in prossimità delle rotonde che evidenziano una particolare pericolosità per la mancanza di visibilità da parte di pedoni e degli automobilisti, a causa del ridotto spazio di frenata” spiega l’azzurro.

“Sulla sicurezza stradale è evidente che Lecco merita decisamente di più, per questo sono certo che la prossima giunta comunale applicherà una vera rivoluzione del buonsenso affinché i pedoni siano ancora più sicuri sulle nostre strade cittadine ” conclude Minuzzo.