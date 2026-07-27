Indice di Sportività 2026: Lecco si conferma prima nella categoria “Sport e bambini”

La provincia è 21ª nella classifica nazionale del Sole 24 Ore, slittando di una posizione rispetto allo scorso anno, ma mantiene il primato assoluto nel binomio sport-infanzia

Il territorio si distingue anche negli sport individuali, acquatici e invernali

LECCO – Se c’è un ambito in cui la provincia lecchese continua a essere un modello per tutta Italia è quello dello sport dedicato ai più giovani. Anche nel 2026, infatti, Lecco conquista il primo posto assoluto nella categoria “Sport e bambini”, confermandosi la provincia italiana dove la pratica sportiva giovanile trova il terreno più fertile grazie alla diffusione di società, scuole, praticanti e risultati sportivi. Un primato che vale il punteggio massimo di 1.000 punti e che rappresenta il fiore all’occhiello del movimento sportivo lecchese.

Il dato emerge dalla 20ª edizione dell’Indice di Sportività, realizzato da PTS Sport e pubblicato da Il Sole 24 Ore, che ogni anno fotografa la vitalità sportiva delle 107 province italiane attraverso 32 indicatori suddivisi in quattro macroaree: struttura e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, sport individuali e rapporto tra sport, economia e società. L’indagine prende in considerazione aspetti come il numero di tesserati, le società sportive, gli impianti, gli investimenti, gli eventi organizzati, il turismo sportivo, i risultati agonistici e l’impatto sociale dello sport.

Nella classifica generale, Lecco occupa il 21° posto con 420,8 punti, confermandosi tra le province più sportive del Paese pur senza entrare nella top ten e perdendo una posizione rispetto allo scorso anno.

L’edizione 2026 incorona per la prima volta Milano come provincia più sportiva d’Italia, davanti a Trento e Bolzano. Il successo del capoluogo lombardo è stato favorito anche dall’effetto trainante delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che hanno rafforzato il territorio sotto il profilo organizzativo, degli investimenti, dell’attrattività internazionale e dei risultati sportivi. Nella top ten trovano spazio anche Bologna, Firenze, Bergamo, Belluno, Sondrio e Vicenza, con Belluno e Sondrio protagoniste delle rimonte più significative dell’anno grazie all’eredità olimpica.

Guardando nel dettaglio ai risultati della provincia lecchese, emergono altri piazzamenti di assoluto rilievo.

Lecco è infatti 17ª in Italia negli sport individuali, settore che comprende discipline come atletica, ciclismo, tennis, sci e molte altre specialità individuali. Ottiene inoltre un prestigioso 7° posto negli sport dell’acqua, grazie ai risultati e alla tradizione di discipline come canottaggio, canoa e vela, favorite dalla presenza del Lago di Como. Settima posizione anche negli sport invernali, a conferma della vocazione montana del territorio e della qualità delle società e degli atleti impegnati nelle discipline della neve.

Positivo anche il dato relativo al basket, dove Lecco è 15ª, mentre nell’indicatore dedicato ai risultati delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 la provincia si colloca all’11° posto, a testimonianza del contributo del territorio ai Giochi.

Più indietro, invece, gli indicatori legati agli sport di squadra e agli investimenti. Lecco è 41ª nella macro-area dedicata agli sport di squadra, 75ª per numero di società dilettantistiche impegnate nei principali campionati nazionali e 58ª per propensione agli investimenti negli impianti sportivi attraverso il Credito Sportivo.

Nonostante questi margini di crescita, il dato che emerge con maggiore forza resta quello del primato nazionale nello sport giovanile, un risultato che conferma la qualità del tessuto associativo lecchese e il lavoro svolto da società sportive, scuole, tecnici e volontari nel promuovere la pratica sportiva fin dall’infanzia.

In un’Italia dove Milano conquista la vetta della classifica generale e i territori olimpici raccolgono i frutti degli investimenti legati ai Giochi del 2026, Lecco continua a distinguersi per la capacità di avvicinare i bambini allo sport, consolidando un’eccellenza che negli anni è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica del territorio.