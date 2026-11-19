L’incontro in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Venerdì 20 novembre nell’Aula Magna di ASST Lecco

LECCO – Le fragilità che coinvolgono bambini e adolescenti richiedono risposte sempre più articolate e la capacità di mettere in rete competenze diverse. Dal disagio psicologico al ritiro sociale, dalle dipendenze alle condotte a rischio, la tutela della salute dei più giovani passa anche attraverso la collaborazione tra chi, ogni giorno, opera sul territorio. È da questa esigenza che nasce il convegno “Arcipelago dei Servizi. A tutela del diritto alla salute nell’infanzia e nell’adolescenza”, in programma venerdì 20 novembre nell’Aula Magna di ASST Lecco.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Patrizia Funes ODV in collaborazione con ASST Lecco, si inserisce nel contesto della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e punta a creare un momento di confronto tra i professionisti coinvolti nella tutela e nella presa in carico dei minori.

Il diritto alla salute, riconosciuto dalla Costituzione e a livello internazionale, non riguarda soltanto l’assenza di malattia, ma comprende anche il benessere psicologico, relazionale e sociale. Una dimensione che, soprattutto durante l’età evolutiva, rende necessario un approccio capace di guardare alla persona nella sua complessità e di intervenire in modo tempestivo, coinvolgendo le diverse realtà di riferimento.

Il titolo scelto per l’incontro richiama proprio questa necessità. L’arcipelago rappresenta un sistema composto da realtà distinte, ciascuna con competenze e strumenti specifici, che possono però trovare nella collaborazione una maggiore efficacia. Neuropsichiatria infantile, pediatria ospedaliera e territoriale, consultori, servizi sociali, scuole, équipe di tutela, autorità giudiziaria, forze dell’ordine e Terzo Settore costituiscono una rete fondamentale per accompagnare bambini, adolescenti e famiglie nelle situazioni di maggiore fragilità.

L’obiettivo del convegno è favorire il dialogo tra questi soggetti, consolidare le relazioni professionali e condividere esperienze. Differenze nei linguaggi, nelle procedure e nei riferimenti normativi possono rendere più complesso il coordinamento degli interventi. La conoscenza reciproca e il lavoro integrato, al contrario, possono contribuire a rendere più efficaci le risposte e a valorizzare le risorse già presenti sul territorio.

Durante la giornata saranno approfonditi modelli e strumenti per integrare competenze cliniche, sociali e giuridiche, promuovere interventi coordinati e mettere in luce le buone pratiche già sperimentate nella gestione delle situazioni più complesse.

Il convegno vuole quindi essere un’occasione per rafforzare una rete di tutela che metta al centro il diritto alla salute dei più giovani, riconoscendo come la capacità di lavorare insieme rappresenti un elemento essenziale per rispondere ai bisogni di bambini, adolescenti e delle loro famiglie.

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