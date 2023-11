Infanzia e adolescenza: si lavora per creare un organismo di coordinamento

Bandita una manifestazione d’interesse. L’iniziativa vuol creare sinergie tra comune e società

“E’ importante fare rete e raccogliere le esperienze di tutte le realtà che in città lavorano con minori e famiglie”

LECCO – Il Comune di Lecco, nell’ambito della partecipazione al programma Unicef di Città amica dei bambini e degli adolescenti, intende istituire un organismo di coordinamento tra amministrazione e società civile in materia di infanzia e adolescenza attraverso la pubblicazione di una manifestazione d’interesse. I soggetti interessati sono gli enti, le parrocchie, le associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e onlus che operano in favore dei minorenni e che hanno la sede legale e operativa nel Comune di Lecco.

L’iniziativa, volta a creare sinergie tra il comune, gli enti e le associazioni del territorio che si occupano di questi temi, sarà di supporto all’amministrazione nell’elaborazione di un piano sulle politiche territoriali dell’infanzia e dell’adolescenza, monitorerà l’impatto ambientale e sociale delle proprie strategie, analizzerà le condizioni dei minorenni presenti a Lecco, organizzerà iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione e ascolterà le opinioni di bambini e adolescenti per l’elaborazione delle politiche che li riguardano.

Così l’assessore alla Famiglia e ai giovani del Comune di Lecco Alessandra Durante: “Nell’ambito di un progetto rivolto ai minori e alle famiglie è importante fare rete e raccogliere le esperienze di tutte le realtà che in città lavorano quotidianamente con loro. Finora ci siamo mossi nelle linee che avevamo già condiviso nel programma elettorale ma i tempi cambiano velocemente, le dinamiche anche, così come esigenze e bisogni. A metà mandato abbiamo quindi reputato corretto e importante coinvolgere nuovamente le realtà con cui nel tempo ci sono state costanti interlocuzioni, dando contemporaneamente la possibilità anche ad altri soggetti che lavorano con i minori di qualsiasi fascia d’età di farsi avanti e portare liberamente il proprio contributo, mettendo a sistema sensibilità, sguardi e spunti di riflessione. Ci piacerebbe che al tavolo fossero presenti non solo Associazioni e Istituzioni ma anche i Comitati Genitori e degli Studenti con i loro rappresentanti perché il valore aggiunto del confronto sta nella varietà e nella completezza dei diversi punti di vista. L’obiettivo sarà quello di raccogliere le istanze, fare sintesi delle diverse posizioni e bisogni che emergeranno per trasformarli in obiettivi concreti e condivisi da realizzare nei prossimi mesi”.

Per presentare la propria candidatura è necessario compilare il modulo presente a questo collegamento e inviarlo entro martedì 21 novembre 2023 via Pec all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it con oggetto “Programma città amica dei bambini e degli adolescenti”. Ulteriori informazioni a questo collegamento o contattando il responsabile dell’unità piano strategico e bilancio socio-ambientale del Comune di Lecco via mail all’indirizzo anna.riva@comune.lecco.it.