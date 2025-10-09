Infortuni sul lavoro, Lecco in ‘zona rossa’ per incidenza di mortalità

L’indagine dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega

Da gennaio ad agosto 2025 97 morti in Lombardia, 4 a Lecco

LECCO – 97 morti sul lavoro in Lombardia in 8 mesi. I dati emergono dall’ultima indagine elaborata dal team dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega, che vede la nostra Provincia, Lecco, in ‘zona rossa’ per incidenza di mortalità insieme alle province di Brescia e Cremona.

Per individuare le aree più fragili d’Italia e della regione sul fronte della sicurezza sul lavoro, l’Osservatorio mestrino, elabora una mappatura del rischio rispetto all’incidenza di mortalità.

La zona bianca, in cui si trova la Lombardia, è quella che raggruppa le regioni con l’incidenza di mortalità sul lavoro più bassa a livello nazionale. A fine agosto 2025, dunque, il rischio di infortunio mortale in Lombardia (15,0 morti per milione di occupati) risulta essere molto al di sotto della media nazionale pari a 20,6.

Per quanto riguarda le incidenze, in Lombardia emergono tre province in zona rossa: Cremona (44,5), Lecco (27,8) e Brescia (27,0). Seguono in zona gialla: Como (19,0) Bergamo (18,1) e Mantova (16,4). Infine, in zona bianca: Sondrio (13,7), Milano (10,4), Lodi (10,1), Monza Brianza (10,0), Varese (5,1) e Pavia (4,2).

A fine agosto 2025, la Lombardia conta 97 decessi totali, in diminuzione rispetto ai 121 dello scorso anno (-19,8%). Tra questi, 68 si sono verificati in occasione di lavoro (18 in meno rispetto al 2024) e 29 in itinere (6 in meno dello scorso anno). Purtroppo, nonostante il decremento, la Lombardia resta la regione con il numero più alto di vittime, sia totali che in occasione di lavoro.

Il maggior numero di decessi totali è stato registrato in provincia di Milano (26). Seguono: Brescia (18), Bergamo (17), Cremona (9), Como (6), Lecco, Pavia, Mantova e Monza Brianza (4), Varese (3), Sondrio e Lodi (1).

Milano è anche in cima alla graduatoria degli infortuni mortali in occasione di lavoro, con 16 vittime. Seguono: Brescia (15), Bergamo (9), Cremona (7), Como (5), Lecco e Monza Brianza (4), Mantova (3), Varese (2), Pavia, Lodi e Sondrio (1).

È sempre la provincia di Milano a far registrare il maggior numero di denunce totali di infortunio (23.621), seguita da: Brescia (10.160), Bergamo (8.089), Varese (6.305), Monza Brianza (4.848), Como (3.475), Mantova (3.101), Pavia (3.016), Cremona (2.888), Lecco (2.204), Lodi (1.536) e Sondrio (1.419).

Anche alla fine di agosto 2025 le denunce di infortunio totali diminuiscono lievemente rispetto al 2024, passando da 71.894 a 70.662.

Le Attività Manifatturiere, alla fine dei primi otto mesi del 2025, sono in cima alla graduatoria delle denunce di infortunio in occasione di lavoro (9.916). Seguono: Trasporto e Magazzinaggio (4.231), Commercio (3.902), Sanità (3.777) e Costruzioni (3.762).

“Novantasette morti sul lavoro in Lombardia in soli otto mesi restano un numero drammatico, che non può lasciarci indifferenti – commenta Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega – Ma il decremento della mortalità del 19,8% rispetto allo scorso anno ci dice che qualcosa si sta muovendo nella giusta direzione. La Lombardia, pur restando la regione con il maggior numero di vittime in valore assoluto, mostra oggi un’incidenza di mortalità tra le più basse d’Italia. Infatti, alla fine di agosto, passa dalla zona gialla alla zona bianca: un dato che conferma quanto sia fondamentale continuare a promuovere la cultura della sicurezza e la consapevolezza del rischio in ogni ambito lavorativo”.