Iniziano gli esami di maturità: sui banchi oltre 500mila studenti per la prova di italiano

Le modalità di svolgimento degli esami tornano alla normalità pre-Covid

Oggi verranno svelate le tracce del tema di italiano: tra gli autori più quotati c’è Alessandro Manzoni

LECCO – Il primo giorno d’estate coincide con l’inizio degli esami di maturità per i 536 mila studenti italiani di quinta superiore.

Alle 8.30 di questa mattina anche gli alunni lecchesi torneranno sui banchi di licei, istituti tecnici e professionali per una maturità che ritorna alla normalità pre-Covid. Due le prove scritte previste, a cui seguiranno i test Invalsi (che non concorrono alla valutazione) come requisito di ammissione, e il colloquio pluridisciplinare, che comprenderà anche educazione civica.

La prova di italiano in programma oggi: toto-tracce

Le modalità di svolgimento della prima prova scritta di italiano sono identiche in tutti gli istituti, con una durata massima di sei ore per completare l’elaborato. Gli studenti potranno scegliere tra tipologie testuali e tematiche diverse: saranno sette le tracce che faranno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale.

Come ogni anno, nei giorni scorsi online è impazzato il toto-tracce sugli autori e gli argomenti scelti a inizio maggio dal MIM. Ci si può fare un’idea delle tracce a partire dai temi legati agli anniversari nell’anno scolastico 2022-2023.

Così si può ipotizzare la presenza di Gabriele D’Annunzio, esponente del movimento dell’Estetismo e del Decadentismo, di cui ricorre il 160esimo anniversario dalla nascita; o di Alessandro Manzoni, con i suoi Promessi Sposi, il Cinque Maggio o un’analisi delle Odi Civili, a 150 anni dalla morte. Quest’anno sono anche i 120 anni dalla morte di Carlo Levi, scrittore del Novecento, ricordato per il suo impegno politico antifascista; i 100 dalla nascita di don Milani, sacerdote impegnato nell’insegnamento; e i 60 anni dalla morte di Beppe Fenoglio. Sono particolarmente quotati anche autori quali Carlo Emilio Gadda, Josè Saramago e Italo Svevo.

Per quanto riguarda la traccia storica, invece, la tematica più ipotizzata riguarda le dittature del Novecento con il Fascismo (a 140 anni dalla nascita di Benito Mussolini) e la Spagna di Francisco Franco (a 130 anni dalla sua nascita). Ma anche la nascita dello Stato di Israele, con la questione palestinese; i 45 anni dal sequestro e l’omicidio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse; i 45 anni dalla morte di Peppino Impastato simbolo della lotta alla mafia.

Fra i temi legati all’arte si trovano: Antonio Canova, Van Gogh, Paul Gauguin, Pablo Picasso e Hayez. In ambito scientifico invece le ipotesi ricadono su Margherita Hack oppure la scoperta del Dna nel 1953.

La seconda prova

Domani, giovedì 22 giugno, invece si svolgerà la seconda prova che riguarderà una o più discipline che caratterizzano il corso di studi. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento la prova verterà su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo. A differenza dello scorso anno in cui tracce erano state elaborate dalle singole commissioni d’esame, quest’anno la seconda prova torna ad essere nazionale (QUI LE MATERIE PER I VARI INDIRIZZI DI STUDI).

Il messaggio del Ministro Valditara

“In bocca al lupo a tutti i ragazzi che affronteranno la Maturità. Un vero esame di ‘maturità’. Un consiglio: affrontatelo senza timori e con serenità”, è il messaggio che il Ministro all’istruzione Giuseppe Valditara ha mandato agli studenti.