InSafe Lab porta la sicurezza sul lavoro tra i banchi del campus di Lecco

LECCO – Avvicinare gli studenti alla cultura della prevenzione prima ancora del loro ingresso nel mondo del lavoro, insegnando loro a riconoscere i rischi e ad adottare comportamenti corretti. È l’obiettivo di InSafe Lab – Laboratorio Interattivo Sicurezza Lavoro, il progetto nato nel 2023 su iniziativa di ATS Brianza e che prosegue al campus del Polo territoriale di Lecco, nell’ambito della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro 2026.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con ATS Brianza, Polo territoriale di Lecco e Univerlecco, propone nei mesi di ottobre e novembre un percorso formativo rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al centro, un approccio pratico e interattivo che punta a trasformare la sicurezza da argomento teorico a esperienza concreta.

I ragazzi possono confrontarsi con situazioni che riproducono ambienti di lavoro reali, come un ufficio o un’officina meccanica, grazie alla realtà virtuale e a simulazioni che li aiutano a individuare possibili pericoli e a comprendere quali precauzioni adottare. Il percorso comprende anche un’escape room e attività dedicate ai dispositivi di protezione individuale, oltre a contenuti audiovisivi e testimonianze legate agli infortuni sul lavoro.

L’obiettivo è stimolare una riflessione sulle conseguenze delle azioni quotidiane e sull’importanza delle scelte individuali nella tutela della propria salute e di quella degli altri.

A seguire gli studenti durante le attività sono gli operatori di ATS Brianza e gli studenti del Polo territoriale di Lecco. Il lavoro in piccoli gruppi favorisce il confronto diretto, la partecipazione e la possibilità di mettere alla prova le proprie conoscenze, collegando quanto appreso a situazioni concrete.

Il valore del progetto risiede proprio nella possibilità di sperimentare e comprendere i rischi attraverso un coinvolgimento attivo, con l’intento di sviluppare nei giovani una maggiore consapevolezza delle responsabilità individuali prima dell’ingresso nel mondo professionale.

Francesco Genna, direttore della Struttura complessa Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SC PSAL) di ATS Brianza, sottolinea l’importanza di questo metodo: “La diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si realizza non soltanto attraverso l’acquisizione di conoscenze, ma anche mediante il coinvolgimento diretto dei diversi canali sensoriali, particolarmente efficaci nel suscitare emozioni capaci di imprimere l’esperienza in modo duraturo nella memoria”.

Sull’importanza di introdurre questi temi già durante il percorso scolastico interviene anche Marco Tarabini, prorettore delegato del Polo territoriale di Lecco: “Educare alla sicurezza già durante gli anni della scuola significa aiutare i giovani a costruire una consapevolezza che li accompagnerà nella vita professionale. Con InSafe Lab mettiamo le competenze e gli spazi del campus al servizio di un’esperienza formativa che rende i ragazzi protagonisti. La collaborazione con ATS Brianza e Univerlecco permette di unire conoscenze e strumenti diversi per diffondere la cultura della prevenzione. Anche il coinvolgimento dei nostri studenti ha un valore educativo: accompagnare altri giovani nelle attività significa assumersi una responsabilità e imparare a condividere ciò che si sa”.

La prevenzione rappresenta un elemento centrale anche nella missione istituzionale di ATS Brianza, come evidenzia la direttrice generale Paola Palmieri: “La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è parte centrale della mission di ATS Brianza e la prevenzione passa anzitutto dalla capacità di costruire consapevolezza. Con InSafe Lab vogliamo avvicinare i giovani a questi temi prima del loro ingresso nel mondo del lavoro, offrendo loro un’esperienza concreta e coinvolgente, che li aiuti a riconoscere i rischi e a comprendere il valore dei comportamenti corretti e delle misure di protezione. Grazie all’intesa con il Polo territoriale di Lecco e Univerlecco possiamo così accompagnare gli studenti verso una maggiore consapevolezza e responsabilità nei confronti della propria salute e di quella degli altri”.

Con InSafe Lab, il campus lecchese diventa dunque uno spazio di formazione e sensibilizzazione nel quale gli studenti possono avvicinarsi ai temi della sicurezza attraverso attività che uniscono conoscenze, simulazioni e confronto diretto, con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione destinata ad accompagnarli anche nella futura vita lavorativa.