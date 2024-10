International Games Month: incontri e workshop alla biblioteca di Lecco

Da mercoledì 6 novembre una nuova edizione dopo il successo delle due precedenti

In programma anche 3 incontri di gioco da tavolo rivolti a utenti di tutte le età

LECCO – Dopo il grande successo delle due edizioni precedenti, anche quest’anno la Biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco aderisce, durante il mese di novembre, all’Igm International Games Month @ Your Library presentando un ciclo di eventi e attività dedicati al gioco positivo.

Il Mese Internazionale del Gioco è un’iniziativa lanciata nel 2007 dall’American Library Association, che in Italia ha visto il sostegno dell’Aib (Associazione Italiana Biblioteche) con il duplice obiettivo di mettere in evidenza il potenziale educativo del gioco e sottolineare il ruolo della biblioteca come luogo di aggregazione per utenti di tutte le età.

Giocare è un’esperienza di libero arbitrio, in cui si applicano valori chiave della convivenza sociale. Si imparano a compiere scelte strategiche e tattiche, a stabilire priorità, ad affrontare le sconfitte e a interagire con altri giocatori. Il gioco sviluppa il coordinamento motorio, la capacità di concentrazione, la prontezza decisionale, il pensiero logico e la creatività, oltre ad essere un’importante occasione di scambio e condivisione.

L’International Games Months @ Your Library quest’anno offrirà laboratori di giochi di ruolo e incontri pomeridiani e serali, che si terranno in biblioteca. Il workshop dedicato a “Not The End” (premiato come gioco di ruolo dell’anno 2020) a cura di William Bonacina partirà mercoledì 6 novembre dalle 20 alle 22.30 e proseguirà tutti i mercoledì sino a mercoledì 11 dicembre, per un totale di 6 incontri. Il workshop è rivolto ai giovani dai 12 anni e per partecipare è necessario iscriversi a questo collegamento.

In programma anche 3 incontri di gioco da tavolo rivolti a utenti di tutte le età: venerdì 8 e sabato 23 novembre dalle 14.30 alle 17.30 e venerdì 29 novembre, dalle 20 alle 23.

Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0341481123 o all’indirizzo biblioteca@comune.lecco.it.