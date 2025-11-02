“Intrecci di vita”. A Lecco un incontro per co-progettare percorsi di inclusione

Dialogo, collaborazione e partecipazione attiva

“L’obiettivo è favorire il progetto di vita delle persone con disabilità”

LECCO – L’evento “Intrecci di vita: Co-progettare con e per la comunità”, organizzato dalla F.A.N.D., Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità della Provincia di Lecco, invita alla partecipazione attiva cittadini, istituzioni e realtà del territorio.

L’incontro si terrà sabato 8 novembre, dalle ore 9 alle 13, presso l’Auditorium Officine Badoni, in Corso Giacomo Matteotti 7, Lecco, e sarà un’occasione di confronto e collaborazione sul tema della co-progettazione nella comunità.

“L’iniziativa nasce dal desiderio di promuovere un autentico spazio di confronto sul progetto di vita delle persone con disabilità, ponendo al centro la persona, la rete e la comunità” sottolineano gli organizzatori dell’evento.

“Un’opportunità per condividere esperienze, valorizzare competenze e costruire insieme percorsi concreti di inclusione, partendo sia da ciò che già funziona ogni giorno sia da ciò che può essere ulteriormente migliorato – continuano i coordinatori dell’evento – Crediamo che il progetto di vita non sia un documento, ma un percorso condiviso fatto di ascolto, fiducia e relazioni. Ogni persona è un intreccio di storie, sogni e possibilità: la comunità ha il compito e l’onore di tessere con lei il filo dell’inclusione”.