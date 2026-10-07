Investimenti territoriali integrati: grande interesse dei Comuni

Il punto sul lavoro svolto e le prospettive future nell’incontro di lunedì

Opportunità di crescita, innovazione e coesione, rafforzando la competitività e l’attrattività del “Sistema Lecco”

LECCO – Nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre, nella sala don Ticozzi, la Provincia di Lecco ha organizzato un incontro con i Comuni e le Comunità Montane del territorio nell’ambito del percorso Iti – Investimenti territoriali integrati. L’incontro è stato aperto dalla Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, che ha sottolineato l’importanza di questa innovativa opportunità per gli enti locali del territorio lecchese.

Attraverso questo percorso, infatti, la Provincia di Lecco intende costruire una strategia condivisa capace di trasformare le sfide territoriali in opportunità di crescita, innovazione e coesione, rafforzando la competitività e l’attrattività del “Sistema Lecco”.

I referenti della società Cisa Consulting hanno poi illustrato il lavoro svolto in questi mesi e presentato la proposta di prosecuzione del lavoro per la costruzione di Iti nel contesto provinciale, sulla base delle progettualità e delle priorità segnalate durante i “carotaggi”.

All’incontro hanno partecipato i Sindaci e gli Amministratori dei seguenti comuni: Bellano, Carenno, Casargo, Civate, Colico, Cortenova, Erve, Introbio, La Valletta Brianza, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Missaglia, Moggio, Monte Marenzo, Monticello Brianza, Olginate, Osnago, Parlasco, Pasturo, Rogeno, Taceno, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago, Viganò.