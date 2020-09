“Io sono Lecco”, sportivi uniti: magliette in vendita per sostenere le scuole

“Aiutiamoci 2.0” e le società sportive a sostegno delle scuole lecchesi

Una raccolta fondi con magliette e gadget

LECCO – Continua la campagna per la raccolta fondi “Aiutiamoci” che, ultimata la fase di sostegno alle strutture sanitarie del territorio, ha concentrato nella fase 2.0 l’attenzione sulla ripartenza dei servizi sociali e educativi del territorio.

Su iniziativa delle principali società sportive della città di Lecco sono state realizzate magliette e mascherine #iosonoLecco a sostegno della campagna “Aiutiamoci 2.0”.

Il logo utilizzato riprende l’aquila bluceleste, simbolo caro a tutti i tifosi della città, e sul retro lo stemma del Comune ed il logo della nostra raccolta fondi. Le magliette verranno indossate dalle squadre cittadine come sopramaglia prima delle partite di campionato e ai tifosi verrà proposto di sostenere Aiutiamoci con l’acquisto di questi gadget.

Il ricavato della campagna #iCampionidiAiutiamoci, unito a risorse messe a disposizione dal Comune di Lecco, verrà interamente destinato a sostenere economicamente la presenza di educatori e/o giovani universitari nel “tempo mensa” dei tre Istituti Comprensivi della città di Lecco. Grazie a queste presenze, gli insegnanti verranno parzialmente liberati dai compiti di custodia e si potrà così garantire una copertura più ampia e in sicurezza del tempo scuola.

I Comitati Genitori dei tre Istituti Comprensivi della città hanno aderito alla proposta e cureranno la distribuzione di magliette e mascherine alle famiglie interessate a sostenere il progetto.

Dove acquistarle

Le magliette saranno inoltre reperibili presso: Pub Shamrock in Via Parini 5 Lecco, Negozio Taurus in Viale Brodolini 33 Lecco, Ristorante La Barrique in via Maroncelli Lecco (c/o Tennis club)

Le società sportive aderenti

Basket Costamasnaga (serie A1 femminile) – Pallavolo Picco (serie B1 femminile) – Rugby Lecco (serie B maschile) – Calcio a 5 Lecco (serie B maschile) – Calcio NibionnOggiono (serie D maschile) – Lecco Basket Women (promozione femminile) – ASD GAL Lecco (ginnastica artistica) – Tennis club Lecco