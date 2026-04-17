Io Tifo Positivo. Valori dello sport e inclusione modello per gli studenti lecchesi

Incontro con Arianna Lancini, capitana del Picco Volley Lecco e Silvia Parente, atleta paralimpica di sci alpino

Dialogo aperto con gli studenti del territorio, chiamati a confrontarsi con storie che mostrano come lo sport possa essere un motore di inclusione

LECCO – Un’atleta paralimpica di sci alpino, una capitana di volley e una platea di studenti: è da questo incontro di esperienze e visioni che nasce “Sport: Valori e Inclusione”, l’evento promosso da Comunità Nuova ETS nell’ambito del progetto IO Tifo Positivo, in programma venerdì 17 aprile, dalle 10.30 alle 12, presso la Sala Ticozzi della Provincia di Lecco.

Tra le protagoniste, spicca la presenza di Arianna Lancini, capitana del Picco Volley Lecco, figura di riferimento per il territorio e modello di leadership sportiva. La sua partecipazione offrirà agli studenti un punto di vista autentico su cosa significhi guidare una squadra, affrontare le sfide con responsabilità e trasformare lo sport in un luogo di crescita condivisa.

Lancini porterà sul palco la sua esperienza di atleta e capitana, raccontando come il volley possa diventare un laboratorio di cooperazione, rispetto e resilienza. Il suo contributo si inserisce nel cuore del progetto IO Tifo Positivo, che da anni promuove una cultura sportiva basata su tifo sano, inclusione e partecipazione attiva dei giovani.

Accanto a lei, l’intervento di Silvia Parente, atleta paralimpica di sci alpino, offrirà un’altra prospettiva di forza e determinazione. A condurre l’incontro sarà il giornalista Claudio Arrigoni, da sempre impegnato nella narrazione dello sport come strumento di diritti e opportunità. Presente anche l’Assessore all’Educazione e allo Sport del Comune di Lecco, Emanuele Torri, a testimonianza del sostegno dell’amministrazione al progetto.

L’evento sarà un momento di dialogo aperto con gli studenti del territorio, chiamati a confrontarsi con storie che mostrano come lo sport possa essere un motore di inclusione, consapevolezza e cittadinanza attiva. Il progetto IO Tifo Positivo è sostenuto dal Comune di Lecco.