Iran, presidio a Lecco: l’appello di ANPI per libertà e diritti

Mercoledì 21 gennaio alle 18 l’iniziativa pubblica promossa da ANPI

Numerose le adesioni di associazioni, sindacati e forze politiche del territorio

LECCO – Un presidio pubblico a sostegno del popolo iraniano e dei valori di libertà e democrazia. È quanto promosso da ANPI provinciale di Lecco, che ha convocato per mercoledì 21 gennaio alle 18 in piazza Diaz, nel centro cittadino, un’iniziativa di solidarietà rivolta alla comunità locale.

L’associazione richiama la necessità di una mobilitazione della società civile italiana in difesa dei diritti umani, già emersa durante la manifestazione nazionale svoltasi a Roma il 16 gennaio e altre iniziative analoghe in diverse città. L’appello è promosso a livello nazionale da Amnesty International e Woman Life Freedom for Peace and Justice.

Secondo quanto riferito da ANPI, in Iran uomini e donne stanno portando avanti una lotta pacifica per libertà individuali, giustizia e democrazia, una mobilitazione che però viene repressa. Questa situazione, secondo i promotori, non può lasciare indifferente la comunità internazionale.

Con il presidio di Lecco, ANPI invita cittadine e cittadini, associazioni, movimenti e tutte le persone sensibili al tema dei diritti umani a partecipare a un momento pubblico di testimonianza e solidarietà, per dare voce a chi oggi non può esprimersi liberamente. “Essere presenti significa affermare che la libertà non ha confini e che la difesa dei diritti umani è una responsabilità collettiva”.

All’iniziativa parteciperanno numerose realtà del territorio lecchese, tra cui Cgil, Cisl e Uil, l’Associazione Amici dei Musei del territorio lecchese, Rete Radiè Resch, Les Cultures, Legambiente, Alleanza Verdi e Sinistra, Giovani Democratici, Partito Democratico, Donne Democratiche, Unione Donne in Italia (UDI), Tavola Lecchese per la Pace, Femminile Presente, Associazione culturale Diba – Persian Palace e ANOLF.

Gli organizzatori invitano i partecipanti, se lo desiderano, a portare lumini, candele o fiori.