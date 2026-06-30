Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, Alessandro Palladini è il nuovo direttore generale

51 anni, manager con una lunga esperienza nel settore socio-sanitario, entrerà in carica dal 1° luglio

Affiancherà il presidente Giuseppe Canali e il nuovo Consiglio di amministrazione

LECCO – Cambio ai vertici degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco. A partire da martedì 1° luglio il nuovo direttore generale sarà Alessandro Palladini, manager con una consolidata esperienza nel settore sanitario e socio-sanitario.

Cinquantun anni, laureato in Discipline economiche e sociali all’Università Bocconi, Palladini arriva all’IRAM dopo aver ricoperto incarichi dirigenziali in importanti realtà del comparto, tra cui la Fondazione Sacra Famiglia, presente anche nel Lecchese con le strutture di Borsieri e Regoledo, e l’Istituto Madre Rubatto, che gestisce la clinica San Francesco di Bergamo e diverse Residenze sanitarie assistenziali in Lombardia e Liguria.

Oltre all’attività manageriale, Palladini è consigliere nazionale e responsabile per la Lombardia della commissione lavoro di Uneba, l’associazione di riferimento per gli enti non profit che operano nel settore socio-sanitario, della quale gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi rappresentano il soggetto capofila per il territorio lecchese.

Nel suo nuovo incarico affiancherà il Consiglio di amministrazione dell’IRAM, recentemente rinnovato, guidato dal presidente Giuseppe Canali, confermato per un nuovo mandato.