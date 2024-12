Istituto Badoni: un secondo Open Day per rispondere a tutte le richieste

Porta aperte sabato 14 dicembre, dalle 14.30 alle 17.30

LECCO – L’Istituto Badoni di Lecco ha deciso di aprire nuovamente le sue porte sabato 14 dicembre, dalle 14.30 alle 17.30, per accogliere studenti e studentesse di terza media insieme alle loro famiglie. Dopo il successo del primo appuntamento, la scuola ha ritenuto necessario organizzare un secondo Open Day, un’occasione preziosa per presentare la sua offerta formativa e guidare i futuri studenti nella scelta del percorso di studi.

Il pomeriggio prenderà il via con un saluto della dirigente scolastica Luisa Zuccoli, che accoglierà gli ospiti introducendo gli indirizzi e le peculiarità dell’Istituto. Da quel momento, i ragazzi saranno accompagnati da studenti, docenti e personale Ata lungo un itinerario che li condurrà attraverso i laboratori della scuola. Tra le attività più attese ci sono quelle legate all’area Elettronica, Elettrotecnica e Automazione, con dimostrazioni sui bracci robotici, e quelle interdisciplinari sulle energie rinnovabili, frutto della collaborazione tra i settori di Meccanica, Meccatronica ed Energia.

L’Istituto Badoni si distingue per un’offerta formativa articolata in quattro indirizzi principali: Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica, Elettrotecnica e Automazione; Informatica e Telecomunicazioni; e il Liceo delle Scienze Applicate. Questi percorsi offrono una vasta gamma di opportunità, combinando una solida preparazione teorica con un approccio pratico basato sull’esperienza diretta.

Un momento speciale sarà dedicato al “Percorso di simulazione dello stato di ebbrezza”, un’iniziativa realizzata con il supporto dei volontari della Croce Rossa, che permetterà di sensibilizzare i giovani sui rischi legati all’abuso di alcol.

L’Open Day rappresenta anche un’occasione per le famiglie di immergersi nella realtà dell’Istituto e chiarire eventuali dubbi grazie alla disponibilità di personale qualificato pronto a rispondere a tutte le domande. Guardando al futuro, la scuola prevede di organizzare in primavera un evento dedicato ai ragazzi di seconda media, con laboratori focalizzati sulle materie Stem, in collaborazione con le scuole medie del territorio.

Informazioni utili per tenersi sempre aggiornati sulle attività della scuola e sull’orientamento si possono trovare: