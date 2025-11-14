Istituto Fiocchi. Grande successo per la serata di presentazione per conoscere l’offerta formativa

Famiglie e studenti delle terze della scuola secondaria alla scoperta dell’offerta formativa e dei progetti dell’Istituto Fiocchi

LECCO – La serata di presentazione, organizzata mercoledì 12 novembre dall’istituto superiore “P.A. Fiocchi”, ha coinvolto famiglie e alunni e alunne della classe terza della scuola secondaria di primo grado, offrendo un’occasione unica per conoscere più da vicino l’offerta formativa e le attività proposte dall’Istituto.

Durante la serata, genitori e studenti hanno avuto l’opportunità di incontrare il Dirigente Scolastico, prof.ssa Jessica Sala, e i docenti referenti dei diversi indirizzi, oltre a conoscere le numerose attività e i progetti attivi nell’Istituto. Tra questi spicca, come ogni anno, l’Open Day, durante il quale la scuola accoglierà famiglie e studenti delle scuole secondarie di primo grado della provincia, offrendo loro la possibilità di visitare i locali e vivere in prima persona l’esperienza scolastica dall’interno.

Quest’anno l’Open Day si svolgerà sabato 29 novembre, dalle ore 12 alle ore 17. Un altro appuntamento da non perdere è rappresentato dai laboratori “Allena…mente”, in programma il 18 e il 20 novembre, dalle ore 14:30 alle ore 16:30 (con termine alle 16 per le attività dell’area grafica). Questi laboratori didattici, attualmente in corso, sono rivolti a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Infine, l’incontro “Women in Tech – Tecnologie e creatività al femminile”, in programma giovedì 11 dicembre, rappresenta un’importante occasione per le alunne della scuola secondaria di primo grado, volta a sensibilizzarle sulle opportunità professionali e sui percorsi formativi nel settore tecnologico.

“Queste iniziative costituiscono da sempre momenti fondamentali di attività laboratoriale, durante i quali gli alunni e le alunne hanno l’opportunità di sperimentare in prima persona attività nei diversi settori di interesse (elettrico, chimico, grafico e meccanico), sotto la guida dei docenti e degli studenti e delle studentesse dell’Istituto” spiegano dall’Istituto.

L’offerta formativa dell’Istituto comprende un’ampia gamma di corsi e indirizzi: per l’istruzione tecnica, il corso di Chimica, Materiali e Biotecnologie e il corso di Grafica e Comunicazione; per l’istruzione professionale, il corso Elettrico-Elettronico-Automazione (Manutenzione e Assistenza Tecnica) e il corso Meccanico (Industria e Artigianato per il Made in Italy).

“La serata ha rappresentato un’opportunità preziosa per esplorare da vicino l’Istituto e per offrire una visione chiara dei traguardi e delle competenze che gli studenti e le studentesse possono sviluppare attraverso i percorsi formativi proposti” concludono dall’Istituto.