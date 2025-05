La 4 AFM dell’IMA di Lecco vince il premio Migliore Impresa Junior Achievement della Lombardia

A Milano la Competizione territoriale della Lombardia di Impresa in azione

Gli studenti lecchesi hanno ideato un brand di candele artigianali che unisce design, sostenibilità e valorizzazione del territorio

LECCO – Si è tenuta A Palazzo Lombardia a Milano la Competizione territoriale della Lombardia di Impresa in azione, il programma di educazione all’imprenditorialità di Junior Achievement Italia, accreditato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha coinvolto 408 studentesse e studenti finalisti provenienti da 20 scuole secondarie di secondo grado distribuite in 15 comuni della Regione. Le ragazze e i ragazzi hanno presentato le loro idee durante un evento che ha visto vincere la classe 4 AFM dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco. Il team vincitore parteciperà alla finale dei Campionati di Imprenditorialità, organizzati da Junior Achievement Italia e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e in programma presso l’Università di Bergamo il 4 e 5 giugno.

Le classi che prendono parte a Impresa in Azione, guidati da docenti e Dream Coach, manager d’azienda volontari, danno vita a mini-imprese di cui curano la gestione in tutti gli aspetti: dall’ideazione al lancio sul mercato. Nel corso dell’anno scolastico hanno la possibilità di acquisire non solo competenze imprenditoriali, ma anche soft skills come la capacità di lavorare in team o di rispettare le scadenze o l’empatia e una maggior consapevolezza di sé e delle proprie capacità.

La mini-impresa vincitrice, ReVitra JA della classe 4 AFM dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco ha ideato un brand di candele artigianali che unisce design, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Il team dà nuova vita a bottiglie di vetro destinate allo smaltimento, trasformandole in candele profumate realizzate con cera vegetale e fragranze esclusive che evocano paesaggi, emozioni e ricordi. Ogni creazione nasce dal connubio tra design consapevole, materiali naturali e collaborazione con artigiani locali.

Nel corso dell’evento sono stati, inoltre, assegnati i seguenti premi: