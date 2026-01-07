La Befana del Poliziotto porta gioia e sorrisi nella pediatria dell’ospedale di Lecco

Iniziativa di solidarietà della Segreteria Provinciale Coisp – Sindacato di Polizia di Lecco

Ospite speciale del pomeriggio di festa Mattia Villardita, lo Spiderman degli ospedali

LECCO – La Segreteria Provinciale Coisp – Sindacato di Polizia di Lecco ha dato vita nel pomeriggio di ieri, martedì 6 gennaio, a una importante iniziativa di solidarietà denominata “La Befana del Poliziotto in Corsia”, che ha portato tanta gioia e sorrisi ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Manzoni di Lecco.

L’obiettivo era di portare un momento di gioia, vicinanza e solidarietà ai piccoli pazienti ricoverati e alle loro famiglie, nel segno dell’Epifania e dell’impegno sociale che da sempre contraddistingue la Polizia di Stato. All’iniziativa hanno collaborato anche l’associazione ABIO Lecco, l’Associazione Veronica Sacchi e la Croce Rossa di Lecco.

Ospite speciale Mattia Villardita – SpiderMan, Cavaliere della Repubblica Italiana, volto noto del sociale, già partecipante alla trasmissione televisiva Tu sì que vales e personaggio molto popolare sui social network (circa 332.000 follower), impegnato quotidianamente in attività di solidarietà a favore dei bambini ricoverati.

Un evento semplice, ma dal significato profondo: portare un sorriso là dove spesso il tempo è fatto di attese, preoccupazioni e silenzi, ricordando ai più piccoli che non sono soli e che la comunità è al loro fianco.

Il messaggio del Segretario Generale Provinciale COISP di Lecco, Antonio Rinaldi

“Oggi non siamo qui solo come rappresentanti delle Istituzioni o come appartenenti alla Polizia di Stato. Oggi siamo qui come persone, come genitori, come cittadini che credono profondamente nel valore della solidarietà e della vicinanza umana.

Per noi, ‘esserci sempre’ non è uno slogan né una frase di circostanza: è una presenza concreta, reale, quotidiana.

È esserci quando le luci si abbassano, quando la paura prende il sopravvento, quando un bambino e la sua famiglia hanno bisogno di sentire che qualcuno è accanto a loro. Un sorriso donato a un bambino ricoverato ha un valore immenso.

Non cura una malattia, ma cura l’anima, alleggerisce il cuore, allontana per un momento la paura e accende una luce di speranza.

Ed è proprio questo il senso più autentico del nostro essere al servizio della collettività.

Oggi tutto questo è stato possibile grazie a persone e associazioni che ogni giorno scelgono di mettersi al servizio degli altri con discrezione, passione e un’enorme umanità.

Desidero ringraziare di cuore ABIO Lecco, che con straordinaria sensibilità accompagna quotidianamente i bambini e le loro famiglie nel delicato percorso della degenza ospedaliera, diventando un punto di riferimento silenzioso ma fondamentale.

Un grazie sincero va all’Associazione Veronica Sacchi, i cui volontari riescono a portare sorrisi veri anche nei luoghi dove sembra più difficile trovarli, trasformando un momento di fragilità in un attimo di leggerezza e speranza.

Un sentito ringraziamento va anche alla Croce Rossa Italiana, sempre presente con il proprio spirito di servizio, la professionalità e la grande umanità che da sempre la contraddistinguono, contribuendo in modo concreto alla riuscita dell’iniziativa.

Un ringraziamento speciale va a Mattia Villardita, conosciuto da tutti come lo ‘Spiderman degli ospedali’, nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2020. Mattia svolge da anni un’intensa attività di volontariato indossando la maschera di Spiderman, trasformando il suo personaggio in uno straordinario strumento di vicinanza, forza e speranza per i bambini ricoverati. Con la sua presenza riesce a entrare in punta di piedi nei reparti ospedalieri, regalando sorrisi autentici e momenti di evasione ai piccoli pazienti, dimostrando come un gesto semplice, fatto con il cuore, possa diventare una vera e propria missione di vita e lasciare emozioni indimenticabili nei bambini e nelle loro famiglie.

Ringrazio inoltre il personale sanitario dell’Ospedale Manzoni di Lecco, che ogni giorno lavora con competenza, dedizione e straordinaria umanità, prendendosi cura non solo dei piccoli pazienti, ma anche delle loro famiglie.

Un particolare ringraziamento va alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Lecco, che ha dimostrato una notevole sensibilità verso questa iniziativa, consentendone la realizzazione e dimostrando grande attenzione verso il valore umano e sociale di momenti come questo.

Vedere gli occhi dei bambini illuminarsi e sentire le loro risate riecheggiare nei corridoi di un ospedale ci ricorda perché iniziative come questa sono fondamentali.

La Polizia di Stato non è solo sicurezza e legalità: è anche ascolto, presenza e vicinanza concreta alle persone, soprattutto a quelle più fragili.

Se anche solo per qualche ora siamo riusciti a far dimenticare a un bambino di trovarsi in ospedale, allora possiamo dire di aver fatto qualcosa di importante. Questo è il COISP che vogliamo: un sindacato e una realtà che non si limita a rappresentare, ma che sceglie di esserci, sempre”.