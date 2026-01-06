La befana vien di giorno, e arriva sulla Lucia

A Lecco la befana è arrivata dal lago, carica di dolci per i bambini

Centinaia di persone ad assistere al corteo sul carro e allo spettacolo di chiusura

LECCO – Questo pomeriggio, i cittadini si sono riuniti sulla piattaforma Lungolago per assistere all’atteso arrivo della befana, scortata sulla Lucia.

Il cielo terso e le acque placide del lago hanno contribuito all’atmosfera di attesa e magia: l’arrivo è stato un momento emozionante, che ha permesso alle tradizioni di convergere, richiamando a gran voce l’anima letteraria della nostra città.

Dopo lo sbarco, alle 15:30, la befana è stata scortata per le vie di Lecco da un carrozza trainata da due cavalli e seguita di corsa da una folla di bambini e ragazzi.

Al termine del corteo, la festa è proseguita in piazza XX settembre, dove la befana ha accolto calorosamente tutti i presenti, sorridendo e salutando instancabilmente, per poi donare dolci ai piccoli e vin brulè ai più grandi.

Per chiudere la giornata, gli artisti di Circus Winter Cabaret si sono esibiti in piazza a ritmo di musica, sotto gli sguardi estasiati dei presenti, uniti in questo giorno di festa.