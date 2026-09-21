La campionessa di danza Giada Canino incontra Papa Leone XIV: “Ho sentito il cuore battere forte”

La calolziese che è stata ricevuta con gli altri atleti di Special Olympics che hanno partecipato ai mondiali

“Ho sentito il cuore battere fortissimo, è stata una emozione straordinaria che non scorderò per tutta la vita”

LECCO – Una esperienza che ha fatto scoppiare il cuore di gioia a Giada Canino che, sabato scorso, ha potuto incontrare in Vaticano, nella sala Clementina, Papa Leone XIV. Il Santo Padre ha infatti abbracciato i circa 150 atleti italiani di Special Olympics che hanno partecipato ai World Winter Games Torino 2025.

Una esperienza unica per la campionessa di danza di Calolziocorte che, con grandissima emozione, ha raccontato l’incontro con il Papa: “Ho sentito il cuore battere fortissimo, è stata una emozione straordinaria che non scorderò per tutta la vita. E’ difficile spiegare a parole cosa ho provato, è stata una sensazione unica, che non aveva mai vissuto prima”.

Il Papa, da sportivo che quando può gioca a tennis, ha detto ai ragazzi di amare molto lo sport perché unisce oltre le differenze: “Sono convinto del suo grande valore formativo perché educa la persona a valori nobili e autentici. Il nostro mondo ha tanto bisogno di uomini e donne come voi che mostrino con l’esempio come la via della condivisione e dell’amore sia l’unica che porta davvero alla felicità e alla pace”.

Per Giada Canino, partita in treno alla volta di Roma con i compagni di squadra Stefano e Andrea e la maestra Marianna (coach della squadra italiana di Special Olympics), sono stati due giorni intensi ma ricchi di emozioni, emozioni che resteranno scolpite nel suo cuore e sono da stimolo per i prossimi impegni sportivi. Giada, infatti, il prossimo 2 ottobre partirà con la squadra paralimpica per la Polonia dove sono è programma la Lomianki 2026 Para Dance Sport International Competition.