La Clinica Beato Luigi Talamoni celebra 80 anni di storia e servizio

Domenica 7 giugno la santa messa in Basilica

LECCO – Un importante traguardo attende la Clinica Lecco “Beato Luigi Talamoni”, che quest’anno celebra l’80° anniversario della sua fondazione. Per commemorare questa significativa ricorrenza, è stata organizzata una solenne celebrazione religiosa aperta a dipendenti, primari, medici, autorità e a tutti coloro che nel corso degli anni hanno condiviso il cammino della struttura sanitaria.

La ricorrenza sarà celebrata con una Santa Messa presieduta da Monsignor Bortolo Uberti, in programma domenica 7 giugno alle ore 10.00 presso la Basilica di San Nicolò di Lecco.

L’iniziativa rappresenta un momento speciale per ricordare e valorizzare gli ottant’anni di attività della clinica, una realtà che ha saputo coniugare assistenza sanitaria e attenzione alla persona, ispirandosi ai valori della misericordia e della solidarietà che ne hanno caratterizzato la missione fin dalla nascita.

La celebrazione sarà un’occasione per rendere omaggio alla storia della struttura, al lavoro svolto da generazioni di professionisti e religiose, e al prezioso contributo offerto alla comunità lecchese nel corso dei decenni.