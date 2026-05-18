“La Colonna in Fiore” anima Laorca tra vicoli, colori e tante iniziative

Nel pomeriggio di domenica il centro storico si è animato tra allestimenti floreali, l’accompagnamento del Coro Grigna, una mostra fotografica e altre iniziative
LECCO – Una domenica di sole ha fatto da cornice a “La Colonna in Fiore”, l’iniziativa che nel pomeriggio di oggi ha animato il centro storico di Laorca trasformando il rione in un percorso tra colori, fiori, musica e scorci caratteristici.
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