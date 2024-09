La comunità di Lecco saluta don Davide Milani, domenica la messa in basilica

Al termine della celebrazione, sul sagrato, un momento di saluto da parte dell’autorità civile

LECCO – La comunità pastorale Madonna del Rosario saluterà e ringrazierà monsignor Davide Milani celebrando insieme a lui l’Eucaristia questa domenica, 22 settembre, nella S. Messa delle ore 10 in Basilica di San Nicolò.

A partire da sabato 21 settembre fino al tardo pomeriggio della domenica il sagrato della basilica sarà interdetto alle auto. Consigliamo di orientarsi con la propria auto sui diversi parcheggi cittadini. Sarà consentito il transito alle auto che trasportano persone con difficoltà motorie. Per l’ingresso in Basilica per la messa delle ore 10 si chiede ai fedeli di rivolgersi al servizio d’ordine presente agli ingressi e di seguire le indicazioni che saranno date.

Al termine della celebrazione tutti i fedeli sono invitati a fermarsi sul sagrato e partecipare al momento di saluto da parte dell’autorità civile a monsignor Milani. A questo momento seguirà un’esibizione del gruppo Picett del Grenta. A seguire il rinfresco in piazza Cermenati.