La Croce Rossa di Lecco cerca volontari, al via un nuovo corso

LECCO – La Croce Rossa Italiana Comitato di Lecco cerca nuovi volontari e dà inizio ad un nuovo corso rivolto a tutti coloro che abbiano compiuto almeno 14 anni. L’appuntamento è per giovedì 2 maggio alle ore 20.45 presso la sede della Croce Rossa di Lecco, in Via delle Rimembranze, 9, per la serata di presentazione in cui verranno fornite informazioni sull’Associazione, sulle attività svolte e tutti i dettagli riguardanti la struttura del corso. Il corso effettivo avrà inizio martedì 7 maggio e si concluderà giovedì 13 giugno.

“Al termine di questo corso introduttivo – spiegano i membri della Croce Rossa di Lecco – i nuovi volontari avranno l’opportunità di scegliere tra numerose mansioni. Diversamente da quanto diffuso nell’opinione comune, la Croce Rossa non è solo ambulanza, ma al suo interno offre la possibilità di occuparsi di numerose attività, tra le quali figurano: protezione civile, raccolte fondi, iniziative con bambini e anziani, incontri con i giovani e nelle scuole, corsi di formazione alla popolazione, attività di centralino e servizi socio assistenziali“.

“I posti per questo corso saranno limitati – proseguono i membri della Croce Rossa – al fine di permettere ai nostri istruttori di poter seguire personalmente e nel modo più accurato possibile gli aspiranti volontari”. Tantissimi ambiti di intervento, dunque, che permettono a chiunque lo desideri di trovare uno spazio a sua misura.