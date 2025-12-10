“La cultura del dono: il modello Lecco”, un convegno il 12 dicembre

L’incontro in occasione dei 10 anni della Rete Trasfusionale di Regione Lombardia e del DMTE di Lecco

Lecco garantisce la lavorazione, validazione e distribuzione di circa 70.000 unità di emocomponenti

LECCO – Il prossimo 12 dicembre, presso l’ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco, si terrà il convegno dal titolo “La cultura del dono: il modello Lecco” organizzato in stretta collaborazione con le Associazioni ADMO, ALDE e AVIS Provinciale Lecco. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza e a tutte le figure professionali sanitarie, sarà un momento di riflessione e confronto sul valore del dono e della solidarietà in ambito sanitario, principi che da decenni contraddistinguono il territorio lecchese.

L’appuntamento si inserisce in un contesto di celebrazioni significative: i venticinque anni di attività dell’Ospedale Manzoni di Lecco, i trent’anni di fondazione di AVIS Provinciale Lecco e i dieci anni della Rete Trasfusionale di Regione Lombardia e del DMTE di Lecco; un’occasione per valorizzare un modello organizzativo capace di coniugare partecipazione, efficienza e innovazione che continua a rappresentare un punto di riferimento per la Medicina Trasfusionale a livello regionale e nazionale.

Marco Trivelli, Direttore Generale ASST Lecco

“La solidarietà e il dono in ambito sanitario vantano una lunga tradizione tra gli abitanti della provincia di Lecco. Sono valori che si traducono in una partecipazione concreta alla costruzione della salute della comunità e alla cura delle malattie.

La donazione di sangue e di emocomponenti, in particolare, ha trovato grande diffusione nel nostro territorio sin dagli anni in cui la medicina ha iniziato a impiegare i prodotti derivati dal sangue con efficacia nella cura di molte patologie ematologiche e non.

Già nel 1965 veniva istituito il Centro Trasfusionale presso l’Ospedale di Lecco, segnando l’avvio di una storia di impegno e generosità che continua ancora oggi”.

Alessandro Gerosa, Direttore Medicina Trasfusionale ed Ematologica ASST Lecco

“La nostra Struttura di Medicina Trasfusionale raccoglie ogni anno, nei Presidi Ospedalieri di Lecco e Merate, oltre 30.000 unità di donazioni: circa 27.000 di sangue intero per la produzione di emocomponenti e circa 4.500 di plasmaferesi per la produzione di farmaci plasmaderivati. Grazie a questi volumi, l’Hub del Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Lecco garantisce la lavorazione, validazione e distribuzione di circa 70.000 unità di emocomponenti e contribuisce in modo significativo alla compensazione intra ed extraregionale, fornendo ogni anno circa 19.000 unità di globuli rossi concentrati alle aree carenti. Questi numeri hanno reso la Provincia di Lecco uno dei territori più rilevanti in Lombardia per la raccolta di sangue, pioniera già dagli Anni ’80 nei progetti di compensazione a favore di Regioni carenti come Sicilia, Calabria e Sardegna. È anche grazie a questa tradizione che, nel 2015, il Servizio di Medicina Trasfusionale dell’ASST di Lecco è stato riconosciuto come Hub di rilievo all’interno della Rete di Medicina Trasfusionale di Regione Lombardia”.

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO