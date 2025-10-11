La fanfara “G. Colombo” di Lecco protagonista alla Festa del Cavallo di Asso

Sabato 4 ottobre, in Piazza Mazzini, la fanfara ha accompagnato la cerimonia del gemellaggio tra i comuni del G.A.S.P.

ASSO – La Fanfara Bersaglieri “Guglielmo Colombo” di Lecco è stata protagonista sabato 4 ottobre ad Asso, in occasione della 42^ edizione della tradizionale Festa del Cavallo. L’appuntamento, molto sentito nel paese della Vallassina, è da sempre legato al gemellaggio che unisce Asso alle città europee di Saint Peray (Francia), Gross-Umstad (Germania) e Santo Tirso (Portogallo), riunite nell’associazione G.A.S.P. (Gruppo Amici Saint Peray).

L’obiettivo del G.A.S.P., come ricordato dagli organizzatori, è quello di mantenere vivo un legame di amicizia e di scambio culturale e scolastico che da 24 anni unisce le quattro comunità. La cerimonia del gemellaggio si è tenuta nel pomeriggio, attorno alle 17.30, sul palco allestito in Piazza Mazzini, alla presenza delle autorità locali e delle delegazioni straniere.

Per il Comune di Asso erano presenti il sindaco Mirko Donadini e l’assessore alla Cultura Raul Losa. Tra gli ospiti, i sindaci dei paesi gemellati, il presidente del G.A.S.P. Franco Maria Oltolina, il presidente onorario Enzo Pina, i rappresentanti della Regione Angelo Orsenigo, Anna Dotti e Marisa Cesana, oltre ai delegati provinciali Claudio Ghislanzoni e Cristiano Fusi. Presente anche Barbara Zuccon in rappresentanza della Comunità Montana del Triangolo Lariano.

Durante la cerimonia, la fanfara “G. Colombo” ha accompagnato gli interventi ufficiali con l’esecuzione degli inni nazionali dei paesi partecipanti, scandendo con la propria musica i momenti più solenni della giornata.

Prima della sfilata, i bersaglieri hanno reso omaggio agli ospiti della casa di cura Emmaus, offrendo un breve concerto molto apprezzato dagli anziani presenti. Successivamente, la fanfara ha guidato la parata lungo le vie del centro storico di Asso, animate dalle bancarelle del mercato degli hobbisti e da un pubblico numeroso.

Per la fanfara lecchese, un “fuori provincia” accolto con entusiasmo e gratitudine: un’occasione per rappresentare con orgoglio la tradizione bersaglieresca e per condividere, attraverso la musica, lo spirito di amicizia e unione che anima la Festa del Cavallo di Asso.