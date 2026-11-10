La via ferrata è chiusa da quasi tre mesi dopo i danni causati da un violento temporale

Presto un nuovo sopralluogo del geologo per capire come intervenire

LECCO – Resta chiusa la ferrata Gamma 1 sul Pizzo d’Erna. A distanza di quasi tre mesi dai danneggiamenti che avevano interessato il percorso attrezzato, non ci sono ancora le condizioni per riaprire il tracciato, sul quale sono necessari ulteriori approfondimenti prima di poter programmare gli interventi di messa in sicurezza.

L’aggiornamento arriva dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lecco, Stefano Parolari. Nel corso del mese di settembre è stato effettuato un sopralluogo da parte di un geologo, che ha rilevato la presenza di due massi instabili lungo il percorso. Una criticità che richiede ulteriori verifiche per individuare la soluzione più adeguata.

“E’ in corso l’affidamento di un nuovo sopralluogo del geologo, per capire come intervenire: se sarà necessario rimuovere i massi oppure procedere con altri interventi”, ha spiegato Parolari “nel frattempo, la ferrata rimane interdetta al transito e non è stata ancora definita una tempistica per la riapertura”.

Era inizio agosto quando erano state segnalate lesioni e il disancoraggio di alcune chiodature utilizzate per sostenere il cavo fisso di sicurezza lungo le ferrate Gamma 1 e Gamma 2. Il Comune aveva quindi disposto, con un’ordinanza urgente del 12 agosto, la chiusura di entrambi i percorsi per tutelare l’incolumità degli escursionisti.

Il 19 agosto era arrivata la riapertura della Gamma 2, dopo un intervento di ripristino delle chiodature danneggiate effettuato il 14 agosto. Diversa, invece, la situazione della Gamma 1, dove i controlli avevano evidenziato problematiche più complesse. Oltre al danneggiamento di una linea di otto chiodi, probabilmente provocato da un fulmine, era stato riscontrato anche uno smottamento, con la necessità di verificare la stabilità della roccia.

A distanza di alcuni mesi, il quadro resta dunque da approfondire. Prima di qualsiasi ipotesi di riapertura sarà necessario capire come intervenire sui due massi individuati dal geologo e verificare che l’intero tracciato presenti condizioni di sicurezza adeguate. Fino ad allora, per gli escursionisti, la Gamma 1 resta chiusa.