La Festa di Natale e il successo del Piedibus: i numeri dell’iniziativa

Due sessioni di clean-up a Germanedo con la partecipazione di bambini, famiglie e volontari

“Il Piedibus è uno dei progetti più rilevanti per promuovere la mobilità sostenibile in città”

LECCO – Festa di Natale del Piedibus del Comune di Lecco: un’iniziativa tradizionale organizzata in collaborazione con Legambiente Lecco, che gestisce il servizio. Sabato 14 dicembre, famiglie, bambini e volontari del Piedibus si sono ritrovati prima al parco di Villa Eremo e poi al playground di Germanedo per due sessioni di clean-up del quartiere, rispondendo all’invito a “prendersi cura della propria città”. L’iniziativa ha coinvolto i partecipanti in una passeggiata nel parco, durante la quale sono stati raccolti piccoli rifiuti, contribuendo così a mantenere pulita la città.

La festa è proseguita al centro civico Sandro Pertini con uno spettacolo teatrale a cura di Gigi Maniglia, intitolato “AllucInAzione”, seguito da scambi di auguri e doni natalizi a tema. I bambini e le bambine hanno ricevuto una scatolina riutilizzabile per portare a scuola una merenda “sballata” (cioè sana e senza imballaggi), accompagnata da indicazioni e istruzioni per l’uso. Ai volontari, invece, sono stati donati sacchetti in silicone richiudibili e lavabili, pensati per ridurre l’uso della plastica e promuovere abitudini più sostenibili.

L’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco, Renata Zuffi, commenta: “Il Piedibus è uno dei progetti più rilevanti per promuovere la mobilità sostenibile in città. Non solo è un servizio molto apprezzato, ma sta registrando una crescente domanda, con un aumento delle linee attivate, rafforzando il legame tra mobilità attiva e trasporto pubblico su gomma. I percorsi casa-scuola rappresentano un’importante occasione, nell’ottica dell’ultimo miglio, per favorire la socializzazione, il benessere psicofisico e ridurre l’uso dell’auto privata nelle ore di punta. Un sentito ringraziamento va ai volontari, senza i quali tutto ciò non sarebbe possibile”.

Anche quest’anno, il Piedibus di Lecco ha registrato un’ampia adesione da parte delle famiglie delle scuole primarie, con la partecipazione di 466 bambini, 258 volontari e 24 linee attive. Tra queste, si aggiungono le nuove linee “Piedibus in bus” del 2024: la linea Laorca – San Giovanni e la linea Pescarenico – moduli della primaria De Amicis.

Maggiori informazioni sul servizio Piedibus a questo collegamento.