La Filarmonica Giuseppe Verdi incanta al concerto di San Nicolò

Premiati Pierino Invernizzi, 70 anni nella Filarmonica Verdi, e Alessandro Pepe, da 40 anni nel sodalizio

Presentati i nuovi ingressi: Gianluigi Bonacina, Roberta Colombo, Franco Milani, Sara Piazza e Stefano Salvador

LECCO – Il tradizionale Concerto di San Nicolò della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di San Giovanni di Lecco è andato in scena venerdì scorso presso l’Auditorium della Casa dell’Economia, riscuotendo uno dei maggiori successi della sua storia recente. Diretto dal maestro Mauro Bernasconi, il concerto ha proposto un programma molto originale, che accostava pezzi celeberrimi a musiche di rara esecuzione seguendo il filo conduttore del riferimento a “Sogni e Visioni”, come recitava il titolo.

Il pubblico è stato invitato a percorrere un viaggio sonoro attraverso vari tipi di immaginario: l’immaginario del mondo orientale, che ha sempre esercitato un potente fascino sugli artisti europei; l’immaginario magico dei miti nordici, riscoperto in epoca romantica; l’immaginario tecnico-scientifico, utopia di un mondo reso migliore dal progresso tecnologico che fa dell’uomo un essere in grado di dominare la natura.

Ecco quindi susseguirsi la musica trascinante del Ballo Excelsior di Romualdo Marenco, le atmosfere fiabesche del baletto Coppélia di Délibes, le suggestioni orientaleggianti dei poemi sinfonici di Ketèlbey, e ancora le impressionanti sonorità di brani virtuosistici come la Danse diabolique di Hellmesberger e la Danza delle spade di Chačaturjan: un programma di grande impegno esecutivo, che i musicisti della Verdi, diretti con finezza ed esperienza da Mauro Bernasconi, sono riusciti a rendere al meglio strappando grandi applausi a scena aperta.

Nell’intervallo, il prefetto di Lecco Paolo Ponta e il presidente di ANBIMA Pier Paolo Arlati hanno consegnato i riconoscimenti a due musicisti di lungo corso: Pierino Invernizzi, da ben 70 anni nella Filarmonica Verdi, e Alessandro Pepe, da 40 anni nel sodalizio. Al termine del concerto il saluto del sindaco Mauro Gattinoni. Sono stati inoltre presentati i nuovi ingressi: Gianluigi Bonacina, Roberta Colombo, Franco Milani, Sara Piazza e Stefano Salvador.

Il concerto era inserito tra le manifestazioni promosse dal Comune di Lecco per i festeggiamenti di San Nicolò ed è stato patrocinato dalla Provincia di Lecco e da ANBIMA, che ha anche contribuito economicamente. Un particolare ringraziamento va ai sostenitori: Antennistica e Videosorveglianza Oddo, Crippa Serramenti, Czechoslovak Group, Farmacie Lago e Monti, Over Class Auto SAS, Rama Fluid SRL, Studio BFG – Consulenti del Lavoro Associati Lecco, Tipografia Lecchese, Vinicola Mauri e alla Camera di Commercio Como-Lecco per la concessione gratuita degli spazi.