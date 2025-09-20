La Guardia di Finanza di Lecco celebra il Patrono San Matteo Evangelista

La messa – officiata da don Stefano Rocca – è stata celebrata in occasione della ricorrenza del patrono della Guardia di Finanza San Matteo Evangelista

Il sacerdote ha ricordato l’importanza del servizio svolto dalla Guardia di Finanza per il bene comune e la sicurezza economica della collettività

LECCO/CERNUSCO LOMBARDONE – In occasione della ricorrenza del patrono del Corpo, San Matteo Evangelista, presso la Chiesa di San Giovanni Battista A Cernusco Lombardone, il Parroco della comunità pastorale – don Stefano Rocca, ha officiato una Santa Messa per i militari del Comando Provinciale di Lecco e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Alla funzione religiosa hanno preso parte il Prefetto – S.E. Dott. Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, il Presidente della Provincia Dott.ssa Alessandra Hofmann, il Sindaco di Cernusco Lombardone Dott. Gennaro Toto, il Capo di Gabinetto della Prefettura di Lecco Dott.ssa Rosaria Beninato, il Vicario del Questore Dott. Luca Rocco, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Col. Nicola Melidonis, la Direttrice della Casa Circondariale di Lecco Dott.ssa Luisa Mattina, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Ing. Antonio Giulio Durante, il Comandante della Polizia Penitenziaria Comm. Giuseppe Salvatore Di Girolamo, il Comandante della Polizia Locale di Lecco Lucio Dioguardi e il Comandante della Stazione Carabinieri di Merate Lgt. Edonio Pecoraro, nonché una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Alpini di Cernusco Lombardone.

Don Stefano Rocca, nel ringraziare le Autorità presenti, durante l’omelia ha ricordato la storia dell’apostolo Matteo e l’importanza del servizio svolto dalla Guardia di Finanza per il bene comune e la sicurezza economica della collettività.

La cerimonia si è conclusa con la lettura della “Preghiera del Finanziere” e con il saluto di

ringraziamento a tutti i partecipanti da parte del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Massimo Ghibaudo.