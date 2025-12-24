La magia delle fiaccolate dell’Antivigilia sulle montagne lecchesi

Gruppi alpini, associazioni e volontari protagonisti nella serata del 23 dicembre

Partecipazione diffusa e atmosfera suggestiva per le fiaccolate dell’Antivigilia. Dalle vette ai sentieri, Lecco rinnova una tradizione identitaria

LECCO – Una serata dal clima ideale, temperature miti e una partecipazione che ha superato ogni aspettativa. Le fiaccolate dell’Antivigilia di Natale hanno nuovamente avvolto le montagne lecchesi in un’atmosfera sospesa, fatta di luci, silenzi e passi condivisi. Un appuntamento che per Lecco e il suo territorio non è solo tradizione, ma rito collettivo, capace di annunciare il Natale con un linguaggio antico e sempre attuale.

Dai pendii del San Martino alla Rovinata, dal Cornizzolo al Moregallo, le scie luminose hanno disegnato la notte regalando un colpo d’occhio suggestivo. Le immagini firmate da Giancarlo Airoldi restituiscono tutta la magia dell’evento, permettendo anche a chi non era presente – o a chi vive lontano – di cogliere l’intensità di uno spettacolo che ogni anno rinnova il legame tra comunità e montagna.

Il calendario delle iniziative, concentrato principalmente nella giornata di martedì 23 dicembre 2025, ha visto il coinvolgimento di gruppi alpini, associazioni, CAI e volontari, con proposte diffuse su tutto il territorio.

Sul Monte Cornizzolo si è svolta la 26ª fiaccolata organizzata dalla Società Escursionisti Civatesi e dal Gruppo Alpini di Civate, con partenze da più punti in quota, messa alla Chiesetta degli Alpini e momento conviviale al Rifugio Marisa Consigliere, il cui ricavato sarà devoluto a iniziative benefiche.

A Ballabio, il CAI ha guidato la fiaccolata verso la Baita di Bongio, mentre al San Martino il Gruppo Alpini Monte Medale Rancio e Laorca ha accompagnato i partecipanti fino alla cappellina bianca per la Santa Messa serale.

Partecipazione sentita anche a Pescate, con la tradizionale salita a San Michele e la trippa solidale a sostegno dell’hospice Il Nespolo di Airuno, così come a Vercurago, dove la fiaccolata ha raggiunto la Chiesa della Valletta di Somasca per la celebrazione officiata da Padre Enrico Corti.

A Lecco, Belledo e Germanedo si sono ritrovati per il 28° incontro natalizio del Gruppo Alpini Monte Resegone, con arrivo al Santuario della Rovinata e momento conviviale alla baita. Sul Monte Magnodeno spazio anche alla “trippata dell’Anta”, mentre sulla parete del Medale la via Cassin e la ferrata sono state illuminate grazie a giovani alpinisti e agli alpini di Rancio e Laorca.

Suggestive le iniziative a Malgrate, accompagnate dal suono degli zampognari, e a Valmadrera, dove si sono accese la Cresta Osa del Moregallo e la ferrata del Corno Rat, quest’ultima con il supporto dei tecnici del CNSAS.

Non sono mancati appuntamenti a Mandello del Lario, con l’accensione della cometa sul Manavello, ad Airuno, lungo il percorso verso Aizurro, e a Galbiate, con il ritrovo al Monte Barro tra messa, vin brulè e camminata serale.

Fiaccole, luci, preghiera e convivialità: elementi semplici che, messi insieme, continuano a creare ogni anno qualcosa di unico. Un patrimonio di gesti e partecipazione che, anche questa volta, ha confermato quanto l’Antivigilia a Lecco sappia essere molto più di un appuntamento in calendario.