La Piccola, approvata la regolamentazione temporanea per l’utilizzo della stecca nord

La Giunta comunale definisce canoni e modalità di accesso all’Urban Center

Costi differenziati per no profit e attività commerciali

LECCO – La Giunta comunale di Lecco ha dato il via libera alla regolamentazione temporanea che disciplina l’utilizzo della stecca nord de La Piccola, il nuovo spazio urbano e culturale inaugurato in via Amendola. La decisione riguarda lo svolgimento di iniziative, eventi e attività di diversa natura – artistiche, musicali, teatrali, artigianali, sociali o enogastronomiche – purché coerenti con l’identità e le finalità dello spazio.

La Piccola, che nelle scorse settimane ha iniziato ad accogliere attività e cittadini, si pone infatti come un polo culturale e aggregativo, pensato per ospitare espressioni creative e sociali legate al territorio. La regolamentazione approvata intende garantire un utilizzo ordinato e sostenibile dello spazio, definendo criteri chiari per l’accesso.

L’uso dell’Urban Center comporta il pagamento di un canone, stabilito in base alla durata dell’evento, alla tipologia dell’attività e alla sua eventuale finalità commerciale.

Per i soggetti no profit sono previste le seguenti tariffe:

70 euro per un utilizzo fino a due ore

150 euro per mezza giornata

300 euro per l’intera giornata

Per i soggetti a scopo di lucro, invece:

300 euro per due ore

500 euro per mezza giornata

1000 euro per la giornata

A questi importi va aggiunto il costo delle spese di guardiania, variabile in base alla tipologia di evento, alla sua collocazione (feriale o festiva) e alla durata.

Chi desidera organizzare un’attività all’interno della stecca nord de La Piccola deve contattare il settore cultura e turismo del Comune di Lecco, scrivendo all’indirizzo:

📩 info.piccola@comune.lecco.it.