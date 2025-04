La Provincia di Lecco attiva “Spazio Bianco”, supporto psicologico per il benessere dei dipendenti

L’obiettivo è prevenire lo stress e promuovere un clima lavorativo sano

LECCO – La Provincia di Lecco promuove l’attivazione di Spazio Bianco, uno sportello di ascolto psicologico aziendale dedicato ai propri dipendenti, pensato come strumento di supporto e di equilibrio tra vita lavorativa e personale.

Lo sportello si propone di offrire un supporto immediato ai lavoratori e, al contempo, di contribuire alla costruzione e al mantenimento di un ambiente di lavoro sano e consapevole, in cui il benessere psicologico rappresenti una priorità chiara e condivisa.

Inoltre, lo sportello si configura come uno spazio neutro e protetto, in cui i dipendenti possono esprimere liberamente ansie e preoccupazioni legate al lavoro e ricevere supporto professionale qualificato, fondamentale per affrontare e ridurre lo stress lavorativo, favorendo al contempo un intervento precoce nelle situazioni a rischio.

Gli incontri, condotti da professioniste abilitate e dipendenti della Provincia di Lecco, si svolgeranno in un setting assimilabile a una seduta di supporto psicologico e saranno focalizzati su tematiche strettamente legate all’ambito lavorativo.

Spazio Bianco si configura come uno spazio di ascolto improntato alla sospensione del giudizio, in cui non sono previsti interventi di mediazione con il contesto lavorativo di appartenenza.

Qualora ne ricorrano le condizioni, le professioniste avranno cura di suggerire alle persone coinvolte di rivolgersi a servizi esterni all’organizzazione per proseguire un eventuale percorso di supporto specialistico.

Le persone appartenenti alle categorie protette (ai sensi della Legge 68/99) che si rivolgeranno a Spazio Bianco potranno, in modo complementare, accedere anche ai servizi offerti dal Disability Manager (Sportello Di.Ma), dedicato specificamente ai dipendenti con disabilità della Provincia di Lecco.

“Studi e ricerche sulle organizzazioni hanno dimostrato che le strutture più efficienti sono quelle con dipendenti soddisfatti e un clima interno sereno e partecipativo – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini – Elementi quali motivazione, collaborazione, coinvolgimento, corretta circolazione delle informazioni, flessibilità e fiducia nelle persone, portano a migliorare la salute mentale e fisica dei lavoratori, la soddisfazione dei fruitori dei servizi e, quindi, ad aumentare la produttività”.

Infine, Hofmann e Pasquini, concludono: “Dopo l’innovativo progetto ‘Molto in Comune’, realizzato dalla Provincia di Lecco nel suo ruolo di Casa dei Comuni, Spazio bianco vuole essere una best practice che desideriamo offrire in futuro anche ai Comuni”.