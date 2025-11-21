“La Provincia ieri, oggi e domani”. Il convegno per i 30 anni della Provincia di Lecco

Dal 1995 a oggi: un’occasione per ripercorrere il percorso della Provincia di Lecco e riflettere sul suo ruolo futuro

MONTICELLO BRIANZA – Il convegno “La Provincia ieri, oggi e domani” si terrà nell’ex Granaio di Villa Greppi a Monticello Brianza lunedì 1 dicembre, dalle 16 alle 18. L’iniziativa rientra nel programma per il 30° anniversario della Provincia di Lecco (1995-2025), istituita con decreto del Presidente della Repubblica il 6 marzo 1992 e operativa dal maggio 1995 con l’elezione del primo Presidente e del primo Consiglio provinciale.

Nel corso dell’anno, la Provincia ha promosso numerosi eventi e iniziative sul territorio, coinvolgendo amministratori, cittadini, istituzioni, scuole e associazioni, con l’obiettivo di raccontare la storia dell’ente e le sue funzioni.

“Il convegno rappresenta il momento conclusivo delle attività organizzate nel corso dell’anno per il 30° anniversario della Provincia di Lecco – commenta la Presidente Alessandra Hofmann – Sarà l’occasione per ripercorrere la storia dell’ente e riflettere insieme sul presente e sulle sfide future. Interverranno alcuni protagonisti del territorio, persone che hanno contribuito alla vita della Provincia, ne hanno scritto la storia e oggi ne guardano al futuro”.

Programma

Dalla nascita alla legge Delrio

Mario Anghileri – Presidente Provincia di Lecco 1995/1999 e 1999/2004

Virginio Brivio – Presidente Provincia di Lecco 2004/2009

Daniele Nava – Presidente Provincia di Lecco 2009/2014

Ottorino Vaglio – Segretario generale 1999/2009

Amedeo Bianchi – Segretario generale 2009/2017

Dopo la legge Delrio

Flavio Polano – Presidente Provincia di Lecco 2014/2018

Claudio Usuelli – Presidente Provincia di Lecco 2018/2021

Mario Blandino – Segretario generale 2017/2025

Le Province oggi e domani