La Questura di Lecco celebra 30 anni al servizio della comunità

La Polizia di Stato ricorda il percorso che ha trasformato l’ex Commissariato in un presidio centrale di legalità e sicurezza

Il Questore Marrazzo ringrazia donne e uomini della Polizia di Stato e del personale civile per professionalità, dedizione e spirito di servizio

LECCO – Oggi, 15 novembre 2025, la Questura di Lecco celebra il trentesimo anniversario della sua istituzione, un passaggio che nel 1995 segnò l’evoluzione dell’allora Commissariato di Pubblica Sicurezza in un presidio istituzionale strutturato, capace di rispondere alle esigenze di un territorio in continua crescita.

Tre decenni che hanno visto la Polizia di Stato impegnata quotidianamente nella tutela dei cittadini, nel contrasto alla criminalità e nel presidio delle regole democratiche.

In occasione dell’anniversario, il Questore di Lecco, Stefania Marrazzo, ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno che opera nella provincia.

Un riconoscimento dedicato alla professionalità, alla dedizione e allo spirito di sacrificio dimostrati nel tempo, elementi che hanno reso possibile il costante impegno riassunto nel motto “esserci sempre”, filo conduttore dell’attività quotidiana.

La Questura sottolinea come i risultati raggiunti in questi trent’anni siano frutto di una sinergia costante con le istituzioni locali, con gli enti del territorio e con la comunità lecchese, che ha sempre riposto fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e contribuito a mantenere alta l’attenzione sui bisogni reali della popolazione.

Questa giornata non rappresenta soltanto un momento celebrativo, ma anche un’occasione per ribadire la missione della Questura: continuare a operare al servizio della collettività con lo stesso entusiasmo, la stessa energia e lo stesso senso del dovere che hanno caratterizzato i primi trent’anni della sua storia.

Guardando alle sfide che attendono il territorio, la Polizia di Stato di Lecco rinnova il proprio impegno a garantire sicurezza, vicinanza e presenza costante accanto ai cittadini.