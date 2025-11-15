La Questura di Lecco celebra 30 anni al servizio della comunità

Tre decenni che hanno visto la Polizia di Stato impegnata quotidianamente nella tutela dei cittadini, nel contrasto alla criminalità e nel presidio delle regole democratiche.

In occasione dell’anniversario, il Questore di Lecco, Stefania Marrazzo, ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno che opera nella provincia.

Un riconoscimento dedicato alla professionalità, alla dedizione e allo spirito di sacrificio dimostrati nel tempo, elementi che hanno reso possibile il costante impegno riassunto nel motto “esserci sempre”, filo conduttore dell’attività quotidiana.

La Questura sottolinea come i risultati raggiunti in questi trent’anni siano frutto di una sinergia costante con le istituzioni locali, con gli enti del territorio e con la comunità lecchese, che ha sempre riposto fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e contribuito a mantenere alta l’attenzione sui bisogni reali della popolazione.

Questa giornata non rappresenta soltanto un momento celebrativo, ma anche un’occasione per ribadire la missione della Questura: continuare a operare al servizio della collettività con lo stesso entusiasmo, la stessa energia e lo stesso senso del dovere che hanno caratterizzato i primi trent’anni della sua storia.

Guardando alle sfide che attendono il territorio, la Polizia di Stato di Lecco rinnova il proprio impegno a garantire sicurezza, vicinanza e presenza costante accanto ai cittadini.