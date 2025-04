La spedizione Gamma in Turchia: successo per la serata in Sala Ticozzi

Sala piena per la serata dedicata alla spedizione in Aladaglar dello scorso agosto di sette giovani Gamma

Il presidente Cendali: “Raccontare per noi è un modo per rivivere ciò che ci unisce”

LECCO – Sala Don Ticozzi gremita di persone giovedì sera per la serata del Gruppo Alpinistico Gamma Lecco dedicata alla spedizione in Turchia che lo scorso agosto ha visto protagonisti 7 giovani del gruppo, Paolo Balossi, Claudio Cendali, Nicolò Dell’Oro, Tommaso Garota, Alessandro Rigoli, Mattia Sandionigi e Luca Rota Stabilini. I giovani alpinisti hanno esplorato il massiccio dell’Aladaglar, nella Turchia Orientale, aprendo in tre settimane 4 nuove vie: Beyaz Güller, L’Alchimista Turco, Gamma e Blue Moon. L’avventura è stata riassunta in un filmato, montato da Giovanni Ripamonti (con la regia Tommaso Garota con le grafiche di Guido Buratti).

La serata (la prima del gruppo dall’elezione del nuovo Direttivo, avvenuta lo scorso gennaio) si è aperta con il saluto del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, e con un breve filmato dedicato alle origini del Gruppo Gamma, nato nel 1978. Protagonisti sono stati alcuni dei soci fondatori: Pierino Maccarinelli, Amabile Pai Valsecchi, Carlo Duchini, Sergio Panzeri, Renato Frigerio, Gianni Stefanon e Robi Chiappa.

Ad accogliere i numerosi presenti il presidente Claudio Cendali: “Sono contento di vedere tanta gente qui stasera, per noi è un grande piacere poter condividere un pezzetto nella nostra esperienza. Raccontare per noi è un modo per rivivere ciò che ci unisce. Cosa sono i Gamma oggi? Prima di tutto un gruppo di amici, legati non solo da una corda ma da quella voglia instancabile di scoprire, mettersi alla prova, salire una parete o raggiungere una cima e poi guardarsi intorno e capire che le emozioni vissute lì, in quel momento, valgono il doppio se condivise. Valori che ci uniscono ai soci fondatori del nostro Gruppo, che abbiamo voluto omaggiare con le loro stesse parole, raccolte durante alcuni incontri. Le loro imprese, i loro sorrisi e i loro sogni, in fondo, sono anche i nostri”.

La serata è poi entrata nel vivo con la proiezione del video dedicato alla Turchia e con i racconti dei sette protagonisti della spedizione, intervistati dalla giornalista Caterina Franci. Il gruppo ha dato inizio all’avventura in un modo un po’ insolito: in quattro hanno raggiunto la Turchia in aereo mentre gli altri tre hanno noleggiato un furgone e macinato oltre 3 mila km per raggiungere la meta. “La scelta è stata legata ad un fattore logistico, per poter trasportare il materiale, tanto e pesante, e per poter esplorare l’area una volta giunti a destinazione – hanno spiegato Tommaso, Luca e Claudio – senza dubbio è stata una bellissima esperienza, seppur lunga e a tratti scomodissima: il viaggio è stato parte dell’avventura”.

Ottimo il risultato che i giovani lecchesi hanno portato a casa: quattro nuove vie di arrampicata, aperte con uno stile misto di chiodatura (fix-chiodi-protezioni mobili) in linea con lo sviluppo dell’arrampicata in un luogo magico: “Siamo molto grati a Recep, il titolare del campeggio dove alloggiavamo e scalatore, che ci ha raccontato la storia delle valli e del massiccio dell’Aladaglar – ha detto Paolo – Questo è un luogo ancora fortemente legato alla religione e alle tradizioni, Recep ci ha spiegato che avremmo dovuto aprire le vie in un certo modo, rispettando certe regole. I momenti con lui sono stati preziosi”.

La serata si è conclusa con un grande applauso e il saluto del presidente Cendali: “Speriamo che vi siate sentiti anche voi in qualche modo parte di questo viaggio e che qualcosa vi abbia ispirato o fatto sorridere. Ricordiamo che la nostra sede è sempre aperta il martedì e il venerdì sera, per due chiacchiere o organizzare un’uscita, vi aspettiamo!”.

GALLERIA FOTOGRAFICA (a cura di Giancarlo Airoldi)