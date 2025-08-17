La spiaggia di Pradello ripulita e ‘restituita’ ai bagnanti, grazie a Plastic Free

Il lavoro dei volontari è durato mesi

L’area è stata ripulita dai rifiuti e dalla vegetazione incolta

LECCO – La spiaggia di Pradello meta sempre più gettonata da famiglie, turisti e cittadini. Il merito è anche dei volontari dell’associazione Plastic Free – sezione di Lecco, che nei mesi scorsi hanno dedicato tempo ed energie a un lavoro lungo e faticoso di riqualificazione. Per mesi hanno ripulito l’area dai rifiuti, liberato gli spazi dalla vegetazione incolta e restituito decoro a un angolo prezioso del lago.

A guidare questo impegno, i referenti locali di Plastic Free, Fabiano Moneta e Ornella Pozzoni, che oggi possono dirsi soddisfatti nel vedere la spiaggia così frequentata e vissuta. Resta però un appello chiaro: “Speriamo che chi utilizza la spiaggia abbia cura nel conferire in modo corretto i rifiuti – spiegano i volontari – o, meglio ancora, che se li riporti a casa”.

Un invito al senso civico, perché il lavoro fatto non venga vanificato e Pradello possa restare un luogo accogliente e pulito, patrimonio di tutti.