La storia di Jessica, affetta da tumore al pancreas: Regione Lombardia pagherà il farmaco

L’annuncio di Bertolaso: “Autorizzato l’Asst di Lecco all’acquisto del farmaco negli Stati Uniti, spese a carico di Regione”

TORRE DE BUSI– Una speranza concreta per Jessica Scarpa, la giovane mamma di 36 anni di Olginate, residente a Torre De Busi, che sta lottando contro un tumore al pancreas metastatico. Regione Lombardia ha deciso di farsi carico dell’acquisto del daraxonrasib, il farmaco che potrebbe rappresentare una nuova possibilità terapeutica per la donna, autorizzando l’Asst di Lecco a procedere con l’acquisto negli Stati Uniti e successivamente alla somministrazione.

La notizia è stata diffusa nella giornata di oggi, giovedì 5 novembre, dall’agenzia di stampa Adnkronos, che ha raccolto le dichiarazioni dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, intervenuto a Milano a margine di un appuntamento a Palazzo Lombardia. “Abbiamo già negoziato il percorso: abbiamo autorizzato l’Asst di Lecco, dove mamma Jessica vive, affinché possa provvedere all’acquisto del farmaco negli Stati Uniti e quindi poi somministrarlo alla paziente con spese a carico della Regione Lombardia“, ha spiegato Bertolaso.

Una decisione importante che arriva dopo settimane di mobilitazione e appelli, durante le quali la vicenda di Jessica ha toccato il cuore di tantissime persone, dando vita a una straordinaria gara di solidarietà.

L’impegno della Regione non riguarda soltanto il caso della giovane mamma olginatese. Bertolaso ha infatti sottolineato la volontà di utilizzare questa esperienza per individuare una procedura che possa consentire anche ad altri pazienti, nelle medesime condizioni cliniche, di accedere al trattamento. “Utilizziamo questa vicenda per riuscire a impostare un protocollo che ci permetta poi di garantire questo farmaco che non si trova oggi in Italia, e che costa un sacco di soldi, a tutti coloro i quali si dovessero trovare nelle stesse condizioni di questa mamma”, ha dichiarato l’assessore.

Il farmaco, disponibile negli Stati Uniti ma non ancora commercializzato in Italia, potrebbe quindi essere acquistato attraverso una procedura straordinaria, verificando naturalmente la compatibilità delle condizioni cliniche dei pazienti e le indicazioni previste per il suo utilizzo.

Come già spiegato da Bertolaso, per il caso di Jessica la Regione aveva acquisito la valutazione dell’oncologo che ha in cura la donna. Per eventuali altri pazienti sarà invece necessario un parere specialistico che certifichi l’idoneità al trattamento, in conformità con quanto autorizzato dalla Food and Drug Administration americana.

Jessica è mamma di due gemellini di tre anni e mezzo. La sua vita è cambiata circa un anno e mezzo fa, quando le è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Da allora ha affrontato un intervento chirurgico di oltre dieci ore, una duodenocefalopancreasectomia, e dodici cicli di chemioterapia. Purtroppo la malattia si è successivamente ripresentata con metastasi al fegato e ha continuato ad avanzare nonostante le nuove cure.

La donna aveva raccontato pubblicamente la propria storia lo scorso ottobre, lanciando una raccolta fondi su GoFundMe per riuscire a sostenere i costi del daraxonrasib negli Stati Uniti.

Una richiesta di aiuto che ha generato una mobilitazione straordinaria, con migliaia di persone pronte a contribuire. La raccolta ha raggiunto in poche settimane oltre 500 mila euro di donazioni.