‘L’Africa è donna’, per l’8 marzo una cena etnica a sostegno delle donne di Sololo

Appuntamento l’8 marzo in via Don Giovanni Invernizzi

Il ricavato della serata sarà destinato al Progetto Sololo, un’iniziativa realizzata in Kenya

LECCO – Sabato 8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si terrà a Lecco la 12ª cena etnica a favore delle donne di Sololo, Kenya. L’evento, dal titolo “L’Africa è donna”, rappresenta un’importante occasione di solidarietà e condivisione culturale.

L’appuntamento è fissato presso il Salottone Arcobaleno, situato in via Don Invernizzi 4, nel quartiere di San Giovanni a Lecco. La serata inizierà con l’accoglienza alle ore 19:30, seguita dalla cena alle ore 20:00. Il menù etnico, con vari assaggi (LEGGI QUI), ha un costo di 28 euro e il ricavato sarà destinato al Progetto Sololo, un’iniziativa realizzata in Kenya dalle associazioni “A forza di braccia” Onlus e “Mondeco” Onlus.

La cena è un evento dedicato esclusivamente alle donne. Per partecipare è necessario prenotarsi entro mercoledì 5 marzo 2025, contattando uno dei seguenti recapiti:

Ilaria: 335 6962564

Don Marco: 338 6579230

Monica: 335 6481069

Francesca: 349 9017749 (solo SMS)

“Questa cena solidale rappresenta un’opportunità per celebrare la forza e il ruolo delle donne, non solo in Italia ma anche in Africa, sostenendo concretamente le donne di Sololo nel loro percorso di autonomia e sviluppo” fanno sapere gli organizzatori.