L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale lancia la nuova App TPLaghi

L’app consente di pianificare i propri viaggi indicando le combinazioni migliori tra tutti i servizi di trasporto pubblico

“Le persone devono poter scegliere rapidamente tra diverse modalità di trasporto per pianificare i propri spostamenti”

LECCO – L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese compie un importante passo verso la mobilità integrata con il lancio della nuova app TPLaghi, già disponibile gratuitamente su Google Play e App Store.

L’applicazione permette agli utenti di pianificare i propri spostamenti suggerendo le migliori combinazioni tra i diversi mezzi di trasporto pubblico attivi nelle province di Como, Lecco e Varese: non solo autobus, ma anche treni, funivie, funicolari e servizi di navigazione sul lago.

Grazie a un’interfaccia intuitiva e a un’ampia gamma di funzionalità, TPLaghi si rivolge a pendolari, studenti, turisti e cittadini, offrendo uno strumento completo per gestire la mobilità sul territorio.

In un’area che comprende 370 Comuni e quasi 2 milioni di abitanti, con una forte vocazione turistica, l’iniziativa punta a introdurre un servizio digitale innovativo che rivoluziona l’esperienza del trasporto pubblico.

L’applicazione si propone come lo strumento ideale per pianificare e gestire ogni tipo di spostamento, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi e promuovere una mobilità più sostenibile, in linea con il modello Mobility as a Service (MaaS). Questo approccio consente agli utenti di spostarsi in modo rapido, sicuro e conveniente, utilizzando una vasta gamma di mezzi di trasporto disponibili.

“Creare un’applicazione esclusivamente dedicata al trasporto pubblico locale, pur rimanendo il fulcro dell’attività dell’Agenzia, sarebbe stato troppo limitante. In un’epoca digitale e frenetica come la nostra, le persone devono poter scegliere rapidamente tra diverse modalità di trasporto per pianificare i propri spostamenti – afferma Giovanni Stefano Galli, Presidente dell’Agenzia – Facilitare l’accesso al trasporto pubblico significa anche rendere più fruibili alcune aree del nostro territorio, valorizzandole senza compromettere l’ambiente con impatti eccessivi”.

L’applicazione, progettata per soddisfare le esigenze di un’utenza sempre più ampia e connessa, si configura anche come uno strumento per rafforzare la fiducia e la fidelizzazione degli utenti nei confronti del sistema di trasporto pubblico. Inoltre, punta a migliorare il dialogo con l’Agenzia per il TPL, evidenziando il suo ruolo strategico nella pianificazione della mobilità locale e nell’ascolto attivo delle necessità del territorio.

Le funzionalità di TPLaghi

Calcola il percorso migliore – Indica la tua destinazione scegliendo se partire dalla posizione attuale o da un indirizzo specifico. Ti verranno suggerite le soluzioni migliori in base alle impostazioni che avrai impostato (orario di partenza, percorso più veloce, tragitto con meno cambi, ecc.).

Navigazione assistita – TPLaghi ti condurrà passo dopo passo verso la destinazione scelta. Scopri quale corsa prendere, quanto dovrai camminare e a quale fermata scendere.

Fermate e luoghi preferiti – Accedi velocemente alle fermate e ai tuoi luoghi preferiti, come casa tua o la tua sede di lavoro.

Linee e mappe – Consulta in ogni momento le linee, le fermate e le mappe per visualizzare l’intera rete di servizi di trasporto pubblico delle province di Como, Lecco e Varese.

Per conoscere tutti i dettagli dell’applicazione, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito dell’Agenzia: www.tplcomoleccovarese.it