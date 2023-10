Lago di Como: 18 mila biglietti ‘treno+esperienza’ venduti

Il mezzo scelto per fare gite e raggiungere le località turistiche lombarde

Stando a Trenord già 8,5 milioni di persone in Lombardia hanno viaggiato in treno tra gennaio e settembre 2023

MILANO – In gita in Lombardia? Si va in treno. Anche quest’anno si conferma la crescita del turismo sostenibile in treno in regione, come rilevato dai dati di Trenord. Tra gennaio e settembre 2023, sono già 8,5 milioni i passeggeri che nel weekend e in estate hanno viaggiato sui treni lombardi verso destinazioni turistiche: è il 19% in più rispetto allo stesso periodo nel 2022.

Aumentati anche i viaggiatori che scelgono le ‘Gite in treno’ di Trenord, itinerari che integrano il viaggio a esperienze di svago, relax, divertimento, visita come navigazione sui laghi, una giornata in un parco divertimenti, esperienze di trekking o enogastronomiche: sempre fra gennaio e settembre sono stati già oltre 38 mila, superando i 35 mila registrati nell’intero 2022 (+ 9,4%).

Ancora una volta, le mete preferite sono i grandi laghi: il 62% dei clienti che hanno acquistato un biglietto ‘Gite in treno’ ha optato per un itinerario treno+battello. Grande successo soprattutto per il Lago di Como: i dieci percorsi diretti verso il ramo comasco e il ramo lecchese hanno registrato oltre 18 mila ticket venduti.

Si conferma anche il gradimento per i pacchetti verso i grandi parchi divertimenti. I biglietti treno+ingresso a Gardaland, Leolandia, Caneva Aquapark, Movieland sono stati scelti da un cliente su quattro delle ‘Gite in treno’.

Il motivo per cui piacciono gli itinerari? Secondo un sondaggio condotto da Trenord, la metà dei passeggeri li sceglie per il risparmio economico complessivo, il 36% per partire alla scoperta di nuove mete. E il turista Trenord è sempre più digitale: il 49% dei passeggeri che ha scelto le ‘Gite in treno’ ha acquistato il biglietto su sito o App Trenord.

La guida per un turismo senz’auto

Per incoraggiare l’utilizzo del treno nel tempo libero, quest’anno Trenord ha realizzato insieme a Lonely Planet una guida per i viaggiatori senz’auto.

Il manuale, giunto alla terza edizione, descrive con il tono informale e vivace dell’editore 14 percorsi per scoprire i grandi capoluoghi lombardi – Bergamo e Brescia, che quest’anno sono Capitale italiana della Cultura, ma anche Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Como, la stessa Milano – e territori caratteristici della Regione Lombardia.

La guida Lonely Planet ‘Gite in treno, 14 itinerario in Lombardia senz’auto’ si può scaricare gratuitamente dal sito dell’editore. Per effettuare il download, è sufficiente lasciare la propria mail al link https://www.lonelyplanetitalia.it/speciale/trenord.

Per presentare il ruolo delle aziende ferroviarie regionali come player anche per la mobilità nel tempo libero e partecipare al dibattito fra gli operatori per un turismo sempre più sostenibile, Trenord dall’11 al 13 ottobre parteciperà a TTG Travel Experience, manifestazione internazionale del settore che si svolge a Rimini. La società ferroviaria lombarda sarà presente con uno stand insieme a Navigazione Laghi (Padiglione A7, Stand 401).