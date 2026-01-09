Laorca, il 15 gennaio verrà presentato l’intervento di riqualificazione del cimitero

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, si terrà alle ore 21, presso l’oratorio di Laorca

Il piano complessivo degli interventi prevede un investimento superiore ai 500 mila euro

LECCO – Una serata pubblica per raccontare un l’intervento di riqualificazione che intreccia tutela, memoria e partecipazione, mettendo al centro uno dei luoghi più riconoscibili del patrimonio cittadino. È questo il senso dell’incontro di presentazione dedicato alla valorizzazione del complesso cimiteriale e monumentale di Laorca, promosso da una rete di soggetti istituzionali e territoriali.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Lecco, la Parrocchia di Laorca, la Fondazione Comunitaria del Lecchese e il Fondo della Comunità di Laorca e Malavedo, in un’ottica di collaborazione tra enti pubblici, realtà ecclesiali e soggetti del territorio. L’obiettivo è la tutela e la valorizzazione di un contesto riconosciuto per il suo valore storico, paesaggistico e identitario per la città di Lecco.

Durante l’incontro verranno illustrati obiettivi e contenuti del intervento, che punta alla conservazione, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione dell’intero complesso, considerato un unicum per le sue caratteristiche architettoniche, monumentali e geologiche. Il piano complessivo degli interventi prevede un investimento superiore ai 500 mila euro e si svilupperà per lotti funzionali, con una prima fase dedicata al sagrato antistante la chiesa. Il programma è stato sviluppato anche in sinergia con il Politecnico di Milano, polo di Lecco.

Alla serata interverranno il parroco di Laorca don Giuseppe Salvioni, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e la presidente del Fondo della Comunità di Laorca e Malavedo Cristiana Achille. Nel corso dell’incontro sarà illustrato anche il percorso di finanziamento del progetto, che affianca il sostegno dell’amministrazione comunale — che ha già approvato un contributo per l’avvio degli interventi — al coinvolgimento diretto della comunità attraverso bandi e attività di crowdfunding.

“La novità e la bellezza di quanto stiamo facendo è sì l’intervento di riqualificazione, ma ancor più il percorso svolto e che ci ha portato ad ottenere questo risultato – spiega la presidente Achille – L’unità di intenti raggiunto da parrocchia e Comune con il Fondo a fare datrait d’union ha consentito di raggiungere un accordo condiviso su come procedere alla riqualificazione del cimitero di Laorca fino all’ottenimento dei fondi necessari. Un intervento che va precisato è per la comunità e fatto assieme alla comunità”.

L’appuntamento è fissato per giovedì 15 gennaio alle ore 21, presso l’oratorio di Laorca, in via San Giuseppe/Paolo VI. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

