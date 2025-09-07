L’architetto Giulio Ceppi premiato con il Compasso d’Oro a Expo Osaka

L’architetto di Lecco ha ottenuto una Menzione d’Onore al Compasso d’Oro International Award 2025 per il progetto “Sociocromie”

Il premio interna è stato consegnato al Padiglione Italia di Expo Osaka.

LECCO – C’è anche la firma lecchese tra i progetti premiati con il prestigioso Compasso d’Oro International Award 2025. L’architetto Giulio Ceppi ha infatti ricevuto una Menzione d’Onore per la collezione di quaderni “Sociocromie”, realizzata insieme a Cartiere Paolo Pigna S.p.A. e ispirata all’omonima mostra da lui curata e tuttora esposta al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano.

Il riconoscimento è stato assegnato ieri al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, nell’ambito della cerimonia promossa da ADI – Associazione per il Disegno Industriale in collaborazione con il Commissariato Generale per l’Italia. Una giuria internazionale ha premiato 20 Compassi d’Oro e assegnato 35 Menzioni d’Onore, tra cui quella al progetto curato da Ceppi.

La collezione di quaderni Pigna traduce in oggetti di uso quotidiano i contenuti della mostra “Sociocromie. 100 anni in 25 colori”, che racconta eventi storici, politici, culturali e sportivi attraverso la simbologia del colore: dai “colletti bianchi” alla “maglia rosa”, passando per i “Black Panthers”, la “green economy”, fino al “pallone d’oro” e al “oro nero”.

“Questo progetto – ha commentato Ceppi – nasce con una vocazione democratica: portare il design tra i giovani, trasformando un’esperienza museale in un oggetto comprensibile e utilizzabile ogni giorno sui banchi di scuola”.

Soddisfazione anche da parte di Massimo Fagioli, presidente e amministratore delegato di Pigna: “La collezione Sociocromie è un’opportunità per i ragazzi di conoscere e imparare la storia recente in modo originale. Un quaderno che diventa un racconto”.

La cerimonia di premiazione, patrocinata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha visto la partecipazione di personalità istituzionali e culturali, tra cui Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo Osaka, e Luciano Galimberti, presidente ADI.

I progetti vincitori resteranno esposti al Padiglione Italia fino alla chiusura dell’Esposizione Universale, il 13 ottobre 2025. La cerimonia e la mostra saranno poi riproposte a Milano, all’ADI Design Museum, dal 9 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.