L’Arcobaleno. Eventi di chiusura per la campagna “I ricordi più belli possono svanire”

Il prossimo appuntamento è per il 14 dicembre con il musical “Che peccato! Vizi a rapporto”

LECCO – Dopo più di un anno, la campagna di raccolta fondi “I ricordi più belli possono svanire” sta per concludersi. In questo lungo percorso, la Cooperativa l’Arcobaleno ha avuto l’opportunità di affrontare un tema cruciale per molte famiglie del territorio: l’insorgenza della demenza e dell’Alzheimer. In Italia, secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), circa 1.100.000 persone sono affette da demenza, di cui il 50-60% soffrono di Alzheimer, pari a circa 600.000 individui.

“Durante la campagna abbiamo coinvolto i cittadini del territorio con azioni finalizzate alla sensibilizzazione e alla raccolta di fondi per finanziare alcune attività a sostegno dei nostri anziani e dei loro famigliari – continuano dalla Cooperativa – Grazie alle donazioni di cittadini e aziende, potremo realizzare attività di Ortoterapia, Pet Ttherapy e terapia della bambola, nell’ambito delle terapie non farmacologiche che consentono agli anziani, in particolare quelli affetti da Alzheimer, di ridurre i disturbi comportamentali ritrovando così momenti di serenità perduta”.

Inoltre, aggiungono dalla Cooperativa: “Attiveremo anche momenti di incontro e supporto relazione per anziani e famigliari al fine di accompagnare le persone ad una maggiore consapevolezza della malattia e a non farle sentire sole”.

Per chiudere questo viaggio, la Cooperativa l’Arcobaleno ha organizzato due eventi dedicati ai cittadini, grandi e piccini. Nel pomeriggio del 4 dicembre, si è tenuta la Festa di Natale per bimbi e anziani: i custodi dei ricordi. Il Centro Diurno Laser di Lecco ha avuto come ospiti d’onore i bimbi e bimbe delle vicine Scuole Materne. “I bambini, prima di fare festa, hanno donato loro un biglietto con un pensiero dedicato e hanno cantato una canzone. Simbolicamente, i bimbi sono i custodi dei ricordi che invece iniziano a sbiadire nella mente degli anziani” spiegano i volontari della Cooperativa.

Al termine dell’iniziativa, ai bambini è stato donato un piccolo segno di luce (una stellina adesiva luminosa) segno che anche il bimbo più piccolo, può portare con gesti semplici, momenti di luce nei momenti di fragilità.

Un altro appuntamento in programma è per sabato 14 dicembre, con il musical “Che peccato! Vizi a rapporto”. L’evento avrà luogo alle ore 21 presso l’Auditorium del Centro Civico “Sandro Pertini”, in Via dell’Eremo 28 a Lecco.

La Cooperativa l’Arcobaleno presenta il musical con queste parole: “Si tratta di uno spettacolo pensato per le famiglie, messo in scena dalla compagnia teatrale Gin Song, particolarmente sensibile ai temi che ci stanno a cuore. I Gin Song hanno scelto di devolvere l’intero ricavato della vendita dei biglietti alla nostra campagna. I protagonisti sono i sette vizi capitali, rappresentazioni dei lati oscuri dell’essere umano, che, sebbene litigiosi e incompatibili tra loro, saranno costretti a fare squadra e collaborare per affrontare un difficile viaggio. Il loro obiettivo? Trovare una soluzione per imparare a convivere e diventare persone migliori”.

Il costo del biglietto è di 10 euro per adulti, 5 euro bambini fino ai 12 anni. Il ricavato dell’evento sarà devoluto a favore della Campagna “I ricordi più belli possono svanire”. Per le prenotazioni è possibile mandare un messaggio WhatsApp al numero 339 4631649 o mandare una e-mail a fundraising@larcobaleno.coop