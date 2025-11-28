Lario Reti Holding e ANACI Lecco rinnovano la partnership

Una firma che ha il valore di una conferma: dopo due anni di collaborazione fruttuosa, le due realtà scelgono di proseguire insieme un percorso educativo e informativo rivolto alle migliaia di famiglie che abitano nei condomìni della provincia.

Obiettivo centrale della partnership è promuovere un uso più consapevole dell’acqua, favorendo comportamenti virtuosi e riducendo gli sprechi alla radice. Un percorso che passa attraverso informazione capillare, regole chiare e strumenti aggiornati.

La convenzione, firmata dal direttore generale di Lario Reti Holding Vincenzo Lombardo e dal presidente di ANACI Lecco Marco Bandini, prevede anche l’attivazione di un tavolo di confronto permanente. Questo strumento permetterà agli amministratori condominiali di ricevere aggiornamenti tempestivi sui servizi idrici e di segnalare criticità o esigenze specifiche delle comunità residenziali.

Tra i temi chiave del tavolo figura la realizzazione di un’anagrafe dei nuclei familiari condominiali, necessaria per l’applicazione delle nuove tariffe idriche pro-capite, uno dei cambiamenti più significativi in arrivo.

Il presidente di Lario Reti Holding, Lorenzo Riva, sottolinea l’importanza del dialogo con il mondo condominiale: «Crediamo sia fondamentale mantenere un confronto diretto con gli amministratori ANACI per costruire una collaborazione che ci consenta di migliorare il servizio e far crescere negli utenti una consapevolezza matura sul valore dell’acqua e sull’importanza di un uso educato e sostenibile».

Gli fa eco Marco Bandini, presidente di ANACI Lecco, che evidenzia i risultati già ottenuti e le prospettive future: «Questa convenzione consolida un percorso avviato con successo. Con Lario Reti Holding abbiamo affrontato cambiamenti importanti della rete idrica, con professionalità e attenzione. Vogliamo continuare così, offrendo ai cittadini servizi sempre migliori e favorendo una vera cultura della sostenibilità nei condomìni che amministriamo».

Il rinnovo dell’accordo rappresenta un passo concreto verso una gestione più responsabile della risorsa idrica, tema sempre più centrale nelle politiche ambientali e nel quotidiano delle famiglie. Attraverso informazione, collaborazione istituzionale e strumenti condivisi, Lario Reti Holding e ANACI Lecco mirano a trasformare il rapporto tra i cittadini e l’acqua: non più un consumo automatico, ma un gesto consapevole, parte integrante di un nuovo modello di sostenibilità diffusa.

In un contesto climatico e sociale che richiede ogni giorno più attenzione, questa partnership si conferma una delle iniziative più significative nel panorama lecchese per educare, sensibilizzare e costruire un uso dell’acqua rispettoso e responsabile.