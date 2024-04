Lario Reti Holding. Inizia il tour della mostra fotografica “Oltre le reti”

Da maggio a dicembre la mostra sarà ospitata in molti comuni della provincia

“Abbiamo scelto di rendere itinerante questa mostra per far conoscere il nostro impegno quotidiano sul territorio”

PERLEDO – Inizia il tour della nuova mostra fotografica itinerante dal titolo “Oltre le reti” di Lario Reti Holding. La prima data dell’esposizione è per giovedì 2 maggio presso la Sala Consiliare di Perledo.

L’esposizione presenta una selezione di scatti fotografici che documentano gli interventi e i lavori più significativi svolti negli ultimi anni da Lario Reti Holding, gestore del Servizio Idrico Integrato per la Provincia di Lecco. Le immagini sono corredate da disponibili testi esplicativi che illustrano gli obiettivi e i risultati ottenuti grazie a tali progetti.

La mostra fotografica “Oltre le reti” è stata inaugurata in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2024 e del contestuale Open Day del 23 marzo, tenutosi presso il depuratore di Lecco. Grazie al grande successo ottenuto in tale occasione e al contenuto di grande interesse, la mostra è stata trasformata in un evento itinerante, in modo da renderla accessibile a un pubblico più ampio.

“Abbiamo scelto di rendere itinerante questa mostra per diffondere il più possibile la conoscenza del nostro impegno quotidiano sul territorio – dichiara Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding – È un piacere potere raggiungere i cittadini in modo capillare, grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali del nostro territorio”.

La mostra sarà aperta al pubblico presso la Sala Consiliare di Perledo dal 2 al 12 maggio, per poi spostarsi a Galbiate il 13 maggio e a Missaglia il 28 maggio, proseguendo poi il tour fino a dicembre. I Comuni che volessero disporre gratuitamente della mostra possono contattare l’Ufficio Comunicazione di Lario Reti Holding.