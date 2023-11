Lariofiere: Young 2023 accompagna i giovani nel mondo del lavoro

Manca poco all’apertura della 16^ edizione di Young 2023, l’evento di orientamento formativo e professionale per i giovani

L’evento si terrà a Lariofiere dal 16 al 18 novembre, si attendono 22mila visitatori

ERBA – Sta per alzarsi il sipario sulla 16^ edizione di Young, il Salone Nazionale dell’orientamento scuola, formazione, università e lavoro promosso da Lariofiere, Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco, con il sostegno della Camera di Commercio Como-Lecco. La grande manifestazione avrà luogo presso il centro espositivo erbese dal 16 al 18 novembre.

Alla presentazione della nuova edizione dell’evento partecipano il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati, il direttore generale Silvio Oldani, Marco Galimberti presidente della Camera di Commercio Como-Lecco, Carlo Malugani consigliere provinciale lecchese con delega all’istruzione, alla formazione professionale e al centro per l’impiego e Davide Gobetti delegato di giunta di Confartigianato imprese Como.

Il direttore generale di Lariofiere, Silvio Oldani, presenta così il grande evento: “La manifestazione si suddivide in due macro-aree storiche: quella che riguarda la formazione dopo la terza media e la scelta dell’istruzione scolastica e professionale che si terrà nel padiglione A e l’area del post-diploma, nel padiglione B, inerente a ciò che è dopo il liceo dopo lo studio fino al lavoro. In totale saranno presenti circa 175 realtà formative e 180 iniziative formative di orientamento al lavoro perciò la manifestazione è completa in tutte le sue parti”.

In seguito prende la parola il presidente di Lariofiere Fabio Dadati, il quale ribadisce l’importanza del progetto di Young: “A livello di numeri sarà una delle iniziative più importanti che organizziamo durante l’anno, meno commerciale ma più di contenuti. Il ruolo di Lariofiere come luogo al centro delle provincie di Lecco e Como permette di dare supporto e servizio a tutti i settori compreso questo che comprende la scuola statale, le università e le imprese. Inoltre, ci permette di tessere importanti relazioni tra i vari soggetti coinvolti. Sono orgoglioso di questo evento perché, sia come genitore che come imprenditore, la manifestazione sarà un momento dedicato all’orientamento, un momento di motivazione allo studio perchè si permette di generare un obiettivo lavorativo futuro”.

Il presidente della Camera di Commercio Como-Lecco, Marco Galimberti, ha sottolineato invece la coralità di lavoro svolto per l’organizzazione di Young infatti: “Grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco, gli Uffici professionali, le amministrazioni provinciali, le associazioni di categoria, gli uffici scolastici, il tavolo inter-associativo e gli ordini professionali delle due province si è messo in piedi un evento di tale portata che può essere di riferimento per l’intera Regione.”

“Inoltre -prosegue Galimberti – la Camera crede fortemente in quest’iniziativa e vuole sostenerla in tutto per tutto. Il ruolo della Camera unita tra le due provincie è un segnale molto importante per continuare a crescere insieme in sinergia. Non tanto per noi stessi ma, il territorio e per le imprese che sono presenti”.

“Quest’ultime hanno molta difficoltà a trovare personale e manodopera per questo credo questa sinergia sia importante per orientare i giovani. L’orientamento è la chiave di volta per dare un’indirizzo, è importante che noi come istituzioni ci impegniamo per fare capire ai ragazzi quali siano le opportunità e le possibilità che ci sono dopo il percorso di studi. Questo è anche quello che ripeto alle mie aziende e alle associazioni di categoria, è sempre più importante accompagnare i ragazzi a far vedere le nostre realtà e sulle opportunità di crescita esistenti”

“Noi come imprenditori dobbiamo sottolineare proprio questo. Il tema di questa tre giorni sarà quello di attrarre nel creare delle condizioni di lavoro ideali e trattenere i giovani. I dati riguardanti la mobilità lavorativa, infatti, sono molto accentuati. Non sono più le imprese che scelgono il lavoratori ma, i lavoratori che scelgono le imprese quindi dobbiamo essere bravi sotto questo punto di vista al fine di costruire un futuro migliore per i giovani in primis e anche per il futuro delle nostre aziende.”

Anche il consigliere delegato, Carlo Malugani, sottolinea la coralità dello sforzo compiuto ma, evidenzia inoltre la necessità della crescita dei giovani sul territorio: “L’appuntamento di Lariofiere è fondamentale per la costruzione del futuro dei nostri ragazzi, è qui che troveranno il loro successo formativo e professionale, in queste iniziative potranno conoscere dal vivo le realtà presenti sul territorio. È quindi importantissimo dare ai ragazzi queste informazioni perchè sappiano che la loro scelta andrà ad influenzare e sostenere a livello socio economico il territorio. Perciò, come provincie ci dobbiamo anche impegnare nel far sì che i percorsi formativi rispecchiano la domanda delle imprese del territorio per il suo futuro sviluppo”.

Conclude la presentazione un rappresentante del mondo delle imprese, Davide Gobetti, delegato di Giunta alla formazione di Confartigianato Imprese Como: “Per la manifestazione abbiamo partecipato al tavolo inter-associativo delle imprese che è uno strumento importantissimo per sviluppare nell’interesse del territorio le attività di orientamento e le politiche di formazione. L’obbiettivo è quello di attrarre, trattenere e motivare i giovani nel mondo del lavoro mettendoli al centro di un dialogo attivo che deve coinvolgere tutte le parti in gioco dagli studenti sino agli imprenditori per approfondire i valori e la cultura nel mondo del lavoro”.

Tra i tanti eventi presenti nella tre giorni di Young ci sarà anche l’iniziativa dell‘Ordine degli avvocati di Como rappresentati dalla presidentessa, Daniela Corengia: “Abbiamo organizzato un fuori salone in cui accompagneremo trenta studenti ad assistere ad un’udienza diparmentale in ambito di un processo penale in corte d’Assise, poi ci sarà una simulazione di un processo dando un taglio pratico ed attrattivo al ruolo dell’avvocato nella società.”

A Young ci sarà anche spazio per delle giovani eccellenze locali in ambito di alta tecnologia. Alberto Pusimano, fondatore di Nuclear Instruments, azienda che si occupa di progettare strumentazione elettronica per la fisica, presenta il proprio programma per l’evento di Lariofiere: “Cerchiamo innanzitutto nuovi talenti da inserire in azienda ed abbiamo preparato due talk in presenteremo i nostri progetti di cui uno è un rivelatore da mettere su un satellite nello spazio ed un altro sulle energie rinnovabili.”

Infine, fondamentale al programma fieristico sarà l’apporto delle agenzie per il lavoro. Monica Clerici di Randstad Italia sottolinea l’importanza dell’iniziativa che mette in correlazione aziende e studenti: “Noi promuoveremo dei laboratori per sperimentare delle simulazioni di colloquio al fine di presentarsi al meglio al cospetto delle aziende”.